Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов

Наше государство заявило, что с 11 октября больше не будет экспортировать электроэнергию. Это произошло из-за массированной ракетной атаки России.

Соответствующую информацию сообщили в Министерстве энергетики Украины. Там объяснили, какая сложилась ситуация.

Заметьте Вплоть до веерных отключений, – в ОП говорят готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ

Украина не будет экспортировать электроэнергию

Министр энергетики Украины Герман Галущенко напомнил, что Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии даже после того, как более 7 месяцев назад остановили Запорожскую атомную электростанцию.

Но сегодняшние (речб идет о 10 октября – 24 канал) ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы,

– сообщил Галущенко.

По его словам, именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов.

Министр объяснил, что именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая возможность экспорта электроэнергии из Украины.

Перед этим в Офисе Президента Украины объяснили, что в результате ударов врага пострадала критическая инфраструктура. В частности, и Киевская ТЭЦ.

Также люди предупредили, что массовая атака может повлиять на стабильность энергообеспечения. Поэтому украинцам советуют быть готовыми к последствиям вражеских обстрелов, вплоть до веерных отключений.

Заметьте Веерные отключения света: чего ждать украинцам этой ночью

Михаил Подоляк объяснил, что Россия проигрывает войну, а Путин теряет влияние: видео