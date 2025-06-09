Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко объяснил в разговоре с 24 Каналом, каким образом необходимо осуществлять эффективное давление на Россию. При этом одной из важнейших остается в этом процессе роль Украины.

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США должны принять окончательное решение

Буряченко отметил, что нужно говорить именно о принуждении России к миру. Однако речь идет не о поиске баланса между Киевом и Москвой, ведь найти его будет очень трудно.

От агрессии России страдают многие страны, которые находятся под определенными рисками – миграционными, экономическими, продовольственными, политическими. Есть очень много международных акторов, на которых влияет развитие этой войны,

– объяснил он.

Прежде всего это – страны Европы, но также, если речь идет о гуманитарном аспекте, то и страны Азии, Ближнего Востока и даже Африки, ведь из-за заблокированного зернового экспорта Украины многие государства почувствовали продовольственный кризис.

Также США, в лице президента, должны, по мнению политолога, принять окончательное решение, какой вектор стратегического развития они видят для себя приоритетным. Или налаживание стратегического сотрудничества с Россией, или выполнение взятых на себя ранее обязательств в рамках международных соглашений о нестратегическом партнерстве с Украиной. В частности, Будапештского меморандума.

Поэтому сейчас сторонами формулируется балансный рабочий вариант давления на Россию различными инструментами,

– объяснил он.

С приходом в Белый дом Дональда Трампа отношение США к России и войне в Украине принципиально изменилось. Если раньше осуществлялось давление на Москву, в частности, санкционное, и Киев получал значительную поддержку, то сейчас Трамп не хочет тратить ресурсы на внешнеполитические направления, по которым США ранее взяли ряд обязательств. И это касается не только Украины.

Может измениться парадигма НАТО

Европейские страны, по его словам, также ищут для себя границы диалога в условиях взаимодействия между Китаем, Соединенными Штатами и Россией, которая несет для них угрозу.

Европа не имеет собственных мощностей, чтобы самостоятельно, без США, принудить Россию к справедливому миру. Самое главное для нее – это превентивно обеспечить ненападение россиян на европейские страны. Потому что, чем ближе будет Россия и Украина к миру, тем больше будут риски вторжения Москвы в Европу,

– отметил Алексей Буряченко.

Также большое значение по ситуации безопасности в мире будет иметь саммит НАТО, который состоится в Гааге. Сейчас Североатлантический альянс имеет внутренние противоречия относительно своего дальнейшего развития и, в частности, поддержки Украины из-за позиции Трампа.

Поэтому присутствие на саммите Владимира Зеленского может вообще изменить парадигму НАТО. Вокруг президента Украины может быть создана новая институция на основе "коалиции желающих",

– предположил политолог.

Именно это объединение, по его мнению, может обеспечить превенции мира через силу и заставить Россию не только окончить войну в Украине, но и сдержать ее в стремлении агрессии в отношении всего европейского континента.

К слову, Владимир Зеленский отметил, что после проведения операции "Паутина", россияне наконец осознали, что Украина может дать им отпор даже на их территории. По словам украинского президента, "мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере остановить ее".

В то же время Зеленский уверен, что нашей стране нужна сильная помощь от США, которые должны были бы объединиться с Европой для давления на Кремль.