Украина – самое эпичное, что выпало XXI веку: чем закончится большая война

"У россиян как. Где ракета упала – там и база "Азова". Мой провожатый сплевывает и отворачивается. Мы стоим на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина. Россияне потратили на него сразу пять ракет и изуродовали поле и трибуны до неузнаваемости. Знаешь, Юра, вы действительно все провтыкали.

Север: изранен, но выстоял

Чернигову ощутимо досталось. Бои шли по периметру города и изуродовали пригород шрамами. Осада снята, но возвращение к мирной жизни здесь идет медленнее, чем в Сумах или Киеве.

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Заведения закрыты, очереди в волонтерские центры длинные, а ассортимент в магазинах лаконичен. Говорят, на пике боевых действий в городе остался только каждый третий житель. Остальные сейчас возвращаются, а потому готовьтесь к пробкам на въезде.

При этом все, что привыкли называть "лицом Чернигова", уцелело. Оккупанты лишь уничтожили гостиницу "Украина" в центре города и тот же стадион, на котором, по их данным, был военный объект. Военного объекта там не было. Стадиона теперь тоже.

Впрочем, фоторепортажи заезжих журналистов не всегда релевантны. Некоторые поддаются искушению и начинают снимать только уничтоженное. В результате многие едут в Чернигов в поисках еще одного Мариуполя. К счастью, его здесь нет.

Но все равно Чернигову ощутимо досталось. Сильнее Сум. Соседнему областному центру повезло – если такие слова вообще применимы к условиям военного времени. О недавней осаде в Сумах напоминают только разрушенная бомбами улица с частной застройкой и свежие могилы на Аллее Героев городского кладбища.

Зато не повезло Ахтырке и Тростянцу. Чем дольше слушаешь местных, тем яснее понимаешь, что "Буча" – это не столько собственное имя, сколько имя нарицательное. Не эксцесс, а тренд. Что русские войска перестают притворяться "освободителями" и ведут себя как завоеватели. И мы можем только догадываться о масштабах того, что происходит сейчас в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

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Катастрофа России не имеет обратного пути

Чем дольше наблюдаешь за происходящим, тем чаще ловишь себя на мысли: возможна ли альтернативная редакция русской культуры? На что может опереться тот россиянин, который не хочет вести себя, как варвар и шовинист? Сможет ли он найти единомышленников среди своих писателей и поэтов, художников и философов? Кто кроме Герцена способен быть для него слоном и черепахой?

"Вторая армия мира" оказалась первым позором

Катастрофа существующего неизбежна – а это значит, что рано или поздно России придется перепридумать себя. Подобно тому, как перепридумали себя Германия и Япония. Но какова будет новая редакция? С какими именами? И будет ли вообще?

Обои северных областей завалены российской бронетехникой. Иногда – заброшенной. Чаще – сожженной. Интересно, а что думают о происходящем все те страны, которые десятилетиями покупали у России ее танки? Как они реагируют на эти "полевые испытания" в прямом эфире? Как оценивают живучесть всего, что успели приобрести? Не возникает желания сменить поставщика?

Причем, все это время украинская армия успешно воюет модернизированным советским оружием и иностранными ручными ракетными комплексами. А что было бы, окажись в ВСУ современное тяжелое западное вооружение? Какими цифрами измерялись бы российские потери? И смогли бы что-нибудь противопоставить российские танки немецкой артиллерии, а российские самолеты американской ПВО? Все чаще думаешь о том, что слава "русского оружия" основывается на том, что его никто никогда в полевых условиях как следует не испытывал.

Со времен ирано-иракской войны и битвы за Фолклендами большинство войн по всему миру были противостоянием регулярных армий и партизанских движений. Наша война стала исключением из общего правила. В Украине идет битва двух институционных военных машин – со всей номенклатурой возможного вооружения. Регулярная армия против регулярной армии. Исключительная редкость за последние 40 лет.

К этому мнению начинают привыкать даже западные партнеры Украины. И если сначала они поставляли нам легкое вооружение, то теперь понемногу переходят на тяжелое. Украинская армия преодолела их инерцию и лишила предрассудков. Оказалось, что король голый, а у колоса глиняные ноги. Оказалось, что Давид умеет обращаться не только с пращей, но и с гаубицей.

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Война за контуры континента: все решит

Удивительная вещь. Просто сейчас Россия убеждает колеблющихся. Подталкивает нерешительных. Мотивирует сомневающихся. На наших глазах она делает все, чтобы стать синонимом токсичности – на фоне которого привычные автократии будут выглядеть образцом сознания.

Просто сейчас Кремль прячет годы и миллиарды, потраченные на прикормку союзников по всему миру. Они бы и рады найти для Москвы оправдание, но как их найдешь, если Кремль воюет с "нацистами-наркоманами" и с "птицами-распространителями" из биолабораторий.

Это какой-то бог из машины. В сценариях такие сюжетные повороты вычеркивают за притворность. Такое ощущение, что мы оказались внутри блокбастера и где-то сейчас на Ородруине должен карабкаться Фродо. С той разницей, что наш финал все еще не прописан.

Наша война определит контуры континента. Обозначит правила и границы. О нашей реальности будут писать книги и защищать диссертации. Мы – это Гарри Поттер и Уильям Уоллес, Нави и Хан Соло. Мы сваливаем с Шоушенка и подрываем Звезду смерти, сражаемся с Харконненами и бросаем вызов Таносу. Мы – самое эпичное, что выпадало этому столетию.

Мы еще не победили, но уже победили. Наши дети нам будут завидовать. Наши внуки устанут нас слушать.

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