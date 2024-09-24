В издании The Times впервые раскрыли детали, как удалось сбить российские А-50. Как отметили в СМИ, операция по ослаблению российской авиации была очень рискованной, ведь нужно было подъехать максимально близко к линии фронта.

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Как Украина приземлила два борта А-50

Как пишут в СМИ, украинские защитники устроили серьезную засаду, чтобы поймать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Ссылаясь на собственные источники в ГУР МОУ, The Times пишет, уничтожить российские самолеты удалось с помощью советских ЗРК.

Так, в мае 2022 года было решено восстановить ЗРК С-200 и начать применять систему на фронте. Впервые поразить А-50 пытались еще в мае 2023 года, однако тогда самолет изменил траекторию. Несмотря на это операция все равно считалась успешной, ведь продемонстрировала врагу, что он может понести серьезные потери.

Мы показали пример военно-воздушным силам, чтобы они не боялись быть обстрелянными. Во время первой попытки, когда мы запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и эвакуировались – никто даже не заметил, где мы находимся,

– цитирует издание офицера ГУР на правах анонимности.

В январе 2024 года Воздушные силы приняли вызов и решились на рискованную операцию – использовать батареи Patriot для сбивания А-50. Такие действия были очень опасными, ведь подъехать надо было максимально близко к линии фронта, а речь шла о 5 – 6 больших машин. Однако такой риск оправдался и 14 января 2024 года украинские защитники впервые сбили А-50. Это был исторический момент, ведь самолет уничтожили над акваторией Азовского моря. Тогда также удалось повредить Ил-22.

Как пояснили в издании, российские пилоты считали, что находятся за пределами украинского вооружения. Оккупанты имели всего 2 минуты, чтобы среагировать на опасность, и тогда ракеты попали в цель.

После первой потери Кремль понял, что А-50 – уязвимы, а потому отвел борта за пределы радиуса действия Patriot. Тогда украинские защитники снова попытались использовать советские С-200, которые на этот раз успешно поразили уже второй ДРЛО А-50. Так, 23 февраля 2024 года Россия потеряла уже второй самолет. Интересно, что во время операции украинские защитники устроили засаду для оккупантов и намеренно включили радары на ЗРК.

Они с радостью вылетели уничтожать С-300 и тут появился Patriot. Из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре – Patriot,

– рассказали источники The Times.

В СМИ добавили, что советские С-200 также уничтожили Ту-22М3 19 апреля. Российский самолет совершал пуски ракет по территории Украины, но Силы обороны смогли дать достойный ответ.

После серьезных потерь в авиации, Россия изменила расстояние пуска ракет. Это позволило оттеснить врага от некоторых целей, которые ранее оккупанты могли атаковать.