Это свидетельствует, что Швеция могла передать Украине эти самолеты, а США – согласовали их экспорт. В разговоре с 24 Каналом авиационный эксперт Константин Криволап подробно описал, как могла происходить операция по сбиванию Су-35.
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Как удалось сбить Су-35
Система Link 16 – это сеть связи, которая включает программное обеспечение и аппаратную часть. Она обеспечивает зашифрованную передачу данных между различными объектами. Каждый объект может быть как передатчиком информации, так и ее получателем. Например, космический спутник может обнаружить угрозу и передать эти данные другому объекту. Скажем, самолету дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который уже ретранслирует эту информацию в систему Patriot.
Представим ситуацию: самолет радиолокационного обнаружения зафиксировал российский Су-35 на расстоянии 400 – 450 километров. Информация мгновенно передается по Link 16 к батарее Patriot, которая еще не видит цель собственным радаром, но уже знает о ее существовании и может готовиться к перехвату.
Похоже, что на сегодня Украина уже частично получила доступ к этой системе – не просто подписанный контракт, а реальная передача судна. Это подтверждается случаем со сбитием российского самолета Су-35 возле поселка Коренево. В этой операции, вероятно, участвовали не только F-16 и ракета AIM-120 AMRAAM. Были и другие истребители, или что-то настолько интересное, что российский пилот фактически "бросился" в погоню, пытаясь или сбить украинский самолет, или уничтожить систему Patriot.
Су-35 – самолет 5 поколения с мощным радаром, который видит на 250 километров и несет ракету Р-37М с заявленной дальностью до 400 километров (реально – около 250 километров). Этот самолет имеет техническое преимущество над большинством украинских платформ – радары и ракеты видят в два раза лучше, чем наши самолеты.
F-16 с ракетой, которая в два с половиной раза может меньше пролетать, все равно удалось сбить Су-35. Это свидетельствует, что операция была непростой. Кто-то увидел, кто-то влупил и начались карусели – или,
– подчеркнул Константин Криволап.
Есть предположение, что F-16 находился в определенной зоне с выключенным радаром, поэтому его не обнаружили системы противника. Это объясняет, почему самолет противника "не увидел" угрозы. Также известно, что тот Су-35 часто патрулировал в приграничном районе между Курской и Сумской областями, даже иногда пересекая границу – что довольно рискованно, учитывая высокую насыщенность ПВО с обеих сторон.
Ракета, которой был сбит этот самолет, скорее всего, получила внешнее наведение. Здесь есть два варианта: либо от системы Patriot, либо от шведского самолета Saab 340. Если второе – это означает, что Швеция таки передала Украине эти самолеты, а США дали разрешение на это. Если это правда, то ситуация действительно очень положительная.