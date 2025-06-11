Це свідчить, що Швеція могла передати Україні ці літаки, а США – погодили їхній експорт. У розмові з 24 Каналом авіаційний експерт Костянтин Криволап детально описав, як могла відбуватися операція зі збиття Су-35.
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Як удалося збити Су-35
Система Link 16 – це мережа зв'язку, яка включає програмне забезпечення та апаратну частину. Вона забезпечує зашифровану передачу даних між різними об'єктами. Кожен об'єкт може бути як передавачем інформації, так і її отримувачем. Наприклад, космічний супутник може виявити загрозу і передати ці дані іншому об'єкту. Скажімо, літаку дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, який уже ретранслює цю інформацію до системи Patriot.
Уявімо ситуацію: літак радіолокаційного виявлення зафіксував російський Су-35 на відстані 400 – 450 кілометрів. Інформація миттєво передається по Link 16 до батареї Patriot, яка ще не бачить ціль власним радаром, але вже знає про її існування і може готуватися до перехоплення.
Схоже, що на сьогодні Україна вже частково отримала доступ до цієї системи – не просто підписаний контракт, а реальне передання судна. Це підтверджується випадком зі збиттям російського літака Су-35 біля селища Коренево. У цій операції, ймовірно, брали участь не лише F-16 та ракета AIM-120 AMRAAM. Були й інші винищувачі, або ж щось настільки цікаве, що російський пілот фактично "кинувся" у погоню, намагаючись або збити український літак, або знищити систему Patriot.
Су-35 – літак 5 покоління з потужним радаром, який бачить на 250 кілометрів і несе ракету Р-37М із заявленою дальністю до 400 кілометрів (реально – близько 250 кілометрів). Цей літак має технічну перевагу над більшістю українських платформ – радари і ракети бачать у два рази краще, ніж наші літаки.
F-16 з ракетою, яка у два з половиною рази може менше пролітати, все одно вдалося збити Су-35. Це свідчить, що операція була непростою. Хтось побачив, хтось влупив і почалися каруселі – ні,
– наголосив Костянтин Криволап.
Є припущення, що F-16 знаходився у певній зоні з вимкненим радаром, тому його не виявили системи противника. Це пояснює, чому літак противника "не побачив" загрози. Також відомо, що той Су-35 часто патрулював у прикордонному районі між Курською і Сумською областями, навіть іноді перетинаючи кордон – що доволі ризиковано, з огляду на високу насиченість ППО з обох боків.
Ракета, якою був збитий цей літак, швидше за все, отримала зовнішнє наведення. Тут є два варіанти: або від системи Patriot, або від шведського літака Saab 340. Якщо друге – це означає, що Швеція таки передала Україні ці літаки, а США дали дозвіл на це. Якщо це правда, то ситуація дійсно дуже позитивна.