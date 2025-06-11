Це свідчить, що Швеція могла передати Україні ці літаки, а США – погодили їхній експорт. У розмові з 24 Каналом авіаційний експерт Костянтин Криволап детально описав, як могла відбуватися операція зі збиття Су-35.

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Як удалося збити Су-35

Система Link 16 – це мережа зв'язку, яка включає програмне забезпечення та апаратну частину. Вона забезпечує зашифровану передачу даних між різними об'єктами. Кожен об'єкт може бути як передавачем інформації, так і її отримувачем. Наприклад, космічний супутник може виявити загрозу і передати ці дані іншому об'єкту. Скажімо, літаку дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, який уже ретранслює цю інформацію до системи Patriot.

Уявімо ситуацію: літак радіолокаційного виявлення зафіксував російський Су-35 на відстані 400 – 450 кілометрів. Інформація миттєво передається по Link 16 до батареї Patriot, яка ще не бачить ціль власним радаром, але вже знає про її існування і може готуватися до перехоплення.

Link 16 почали розробляти ще у 1980-х роках, і з того часу вона постійно модернізується, удосконалюється її архітектура як горизонтального, так і вертикального зв'язку. Наприклад, вона може з'єднувати командира взводу із супутником, який зафіксував ворожий танк, що ховається за пагорбом. Командир одразу отримує цю інформацію.

Схоже, що на сьогодні Україна вже частково отримала доступ до цієї системи – не просто підписаний контракт, а реальне передання судна. Це підтверджується випадком зі збиттям російського літака Су-35 біля селища Коренево. У цій операції, ймовірно, брали участь не лише F-16 та ракета AIM-120 AMRAAM. Були й інші винищувачі, або ж щось настільки цікаве, що російський пілот фактично "кинувся" у погоню, намагаючись або збити український літак, або знищити систему Patriot.

Су-35 – літак 5 покоління з потужним радаром, який бачить на 250 кілометрів і несе ракету Р-37М із заявленою дальністю до 400 кілометрів (реально – близько 250 кілометрів). Цей літак має технічну перевагу над більшістю українських платформ – радари і ракети бачать у два рази краще, ніж наші літаки.

F-16 з ракетою, яка у два з половиною рази може менше пролітати, все одно вдалося збити Су-35. Це свідчить, що операція була непростою. Хтось побачив, хтось влупив і почалися каруселі – ні,

– наголосив Костянтин Криволап.

Є припущення, що F-16 знаходився у певній зоні з вимкненим радаром, тому його не виявили системи противника. Це пояснює, чому літак противника "не побачив" загрози. Також відомо, що той Су-35 часто патрулював у прикордонному районі між Курською і Сумською областями, навіть іноді перетинаючи кордон – що доволі ризиковано, з огляду на високу насиченість ППО з обох боків.

Ракета, якою був збитий цей літак, швидше за все, отримала зовнішнє наведення. Тут є два варіанти: або від системи Patriot, або від шведського літака Saab 340. Якщо друге – це означає, що Швеція таки передала Україні ці літаки, а США дали дозвіл на це. Якщо це правда, то ситуація дійсно дуже позитивна.