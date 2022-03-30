Украина сегодня фактически переписывает глобальную историю, – Подоляк

Украина показывает, что можно быть смелыми и свободными, отдавая самое ценное – жизнь. Таким образом мы глобально переписываем историю.

Вся страна стоит вместе, чтобы защитить свое право быть свободной. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Важно Через 2–4 дня Россия может подтвердить предложения, – Подоляк о новом этапе переговоров

Наши жители голыми руками выходят на вооруженного агрессора. Подоляк заметил, что это меняет мировую мораль.

Это о том, что в учебниках истории слово Украина будет написано очень большими буквами,

– заметил чиновник.

Смотрите брифинг Подоляка после переговоров в Турции: