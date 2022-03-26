Украина сегодня – это Грааль Европы, – Ермак призвал не менять свободу и ценности на комфорт
26 марта 2022 , 16:57Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Ермака
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина сегодня – это Грааль Европы. Ведь возрождает принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации Запада.
Об этом он сказал, выступая перед американской аналитической организацией Atlantic Council.
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По его словам, без преувеличения Украина сегодня – это Грааль Европы, потому что именно она возрождает принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации Запада.
Нельзя поменять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться,
– подчеркнул он.
Да, Ермак призвал Европу не менять свободу и ценности на комфорт.
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