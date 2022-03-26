Про це він сказав під час виступу перед американською аналітичною організацією Atlantic Council.

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За його словами, без перебільшення Україна сьогодні – це Грааль Європи, бо саме вона відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації Заходу.

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись,

– підкреслив він.

Так, Єрмак закликав Європу не міняти свободу та цінності на комфорт.

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