Фаны Кинга приобщились к поддержке в комментариях. Они писали "Слава Украине", желали нашему государству победы и свободы.

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Это уже не первый месседж поддержки от Стивена Кинга

Писатель сначала выразил поддержку, одевшись в соответствующую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, писатель решил не продолжать контакты с российскими издательствами.

Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Он отмечал, что важно, чтобы россияне понимали, что на самом деле происходит – нужно разрушить стену дезинформации.

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