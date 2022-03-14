Фани Кінга долучились до підтримки у коментарях. Вони писали "Слава Україні", бажали нашій державі перемоги та свободи.

До теми Стівен Кінг публічно підтримав Україну: потужне фото

Це вже не перший меседж підтримки від Стівена Кінга

Письменник спочатку висловив підтримку, одягнувшись у відповідну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, письменник вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.

Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Він наголошував, важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається – треба зруйнувати стіну дезінформації.

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