Украина – в шаге от интеграции с Евросоюзом, – Зеленский о решении Европейского совета

Завершаются 114 сутки героической борьбы Украины против российских оккупантов. Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором, в частности, рассказал о перспективе евроинтеграции нашего государства.

Президент приветствовал положительное заключение Европейской комиссии о предоставлении нам статуса кандидата и назвал это историческим достижением всех, кто работает на Украине. 24 канал передает детали речи Зеленского.

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Украина – в шаге от начала евроинтеграции

Владимир Зеленский объяснил, что после нынешнего положительного заключения Еврокомиссии остается дождаться такого же решения от Европейского Совета, которое должно быть объявлено уже на следующей неделе. Президент выразил убеждение, что Украина сделала все возможное , чтобы лидеры стран ЕС также приняли решение в пользу нашего государства.

Украина заслуживает этого позитива. Украинские ценности – это европейские ценности. Украинские институты сохраняют устойчивость даже в условиях войны. Украинские демократические привычки и сейчас не утратили силу. И наше сближение с Европейским Союзом – это не только позитив для нас, но и самый большой вклад в будущее Европы за многие годы,

– подчеркнул Зеленский.

Глава Украины напомнил, что после 24 февраля наша страна присоединилась к европейской энергетической системе, и сети Евросоюза и нашего государства сейчас работают синхронизированно даже несмотря на полномасштабную войну. Президент подчеркнул, что в этом факте видно все и сразу:

профессионализм наших людей;

силу наших институтов;

способность Украины выполнять обещания;

величину украинского потенциала.

Владимир Зеленский отметил, что европейская интеграция Украины – это не чисто политическое решение , оторванное от жизни обычных людей. По мнению президента, наоборот – чем ближе мы будем с остальными европейскими странами, тем больше возможностей будет у нашего государства, чтобы гарантировать своим гражданам современную и обеспеченную всем необходимым жизнь.

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Коммуникация Зеленского с лидерами Евросоюза

Президент рассказал, что разговаривал сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что европейские чиновники ощущают историческое значение нынешних процессов для Украины и всей Европы.

Сегодня же Владимир Зеленский будет разговаривать с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте . Президент заверил, что любую такую возможность использует для продвижения интересов нашего государства и ради Украины в целом.

Кроме того, Верховный Главнокомандующий прокомментировал вчерашнюю встречу с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. Зеленский заверил, что на нем стало ясно, какие масштабные перспективы открываются для Украины и всех европейцев, если наше сотрудничество продолжится.

Сегодня это понимание стало еще более четким. Европейская сила, европейская самостоятельность и развитие можно представить действительно мощным только с Украиной,

– подытожил президент.

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