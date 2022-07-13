Украина ведет переговоры с США о поставках ракет к HIMARS, которые способны бить на 300 км

Предоставление HIMARS для ВСУ уже оказывает невероятное влияние на поле боя. Только через несколько недель наши герои уничтожили до двух десятков вражеских складов.

Украина уже долго просит партнеров предоставить нашим героическим ВСУ ракеты для HIMARS, которые способны бить на дальние дистанции. Наши воины доказали, что могут использовать оружие с максимальной эффективностью.

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Активные переговоры продолжаются

Как сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, Украина находится в постоянном контакте с партнерами по необходимому оружию. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, предоставление современного оружия и обучение наших воинов эффективно применять его в бою – это два параллельных процесса, которые неотделимы друг от друга. Сейчас герои ВСУ находятся во многих странах-партнерах и овладевают тем оружием, которое вскоре будет активно уничтожать российских оккупантов.

Что касается дальнобойных ракет для HIMARS, то переговоры не прекращаются ни на секунду.

На всех уровнях Украина ведет переговоры с представителями США о необходимости ракет с дальностью до 300 километров. Я думаю, нам удастся их склонить к такому решению и еще более эффективно бить по тылам оккупантов,

– сказал Вениславский.

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