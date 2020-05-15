Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Украина слишком бедная, чтобы позволять себе дорогой "зеленый тариф", – Шмыгаль

- Читати новину українською
Правительство договорилось с производителями зеленой энергии быстро решить проблемные вопросы
Правительство договорилось с производителями "зеленой энергии" быстро решить проблемные вопросы / Коллаж 24 канала

Правительство посоветовалось с производителями "зеленой энергии", которая является самой дорогой в Европе, по теме решения проблем в области украинской возобновляемой энергетики. Договорились заключить меморандум о взаимопонимании.

Кабмин и производители "зеленой энергии" договорились быстро урегулировать проблемы отрасли

14 мая премьер Денис Шмыгаль и исполняющая обязанности руководителя Минэнерго Ольга Буславець общались с представителями компаний отрасли возобновляемой энергетики. Об этом рассказали на Правительственном портале.

Напомним Энергетика Украины переживает масштабный кризис: в Минэнерго обнародовали причины

Глава правительства подчеркнул, что объемы чистой энергии в Украине следует увеличивать, причем в рыночных условиях. Однако пока на фоне кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую энергию" в Европе.

Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе "зеленую энергию". Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за "зеленую энергетику",
– подчеркнул Шмыгаль.

И добавил, что это не означает ограничения инвестиций. Просто правительство хочет "понимать стоимость этой энергии".

В итоге Кабмин и компании отрасли возобновляемой энергетики договорились подготовить меморандума о взаимопонимании, которым проблемные вопросы будут урегулированы. Согласовать финальную версию документа обещают на совещании 18 мая.

К теме Доходы Ахметову, а убытки – государству: почему останавливают блоки АЭС

Что такое "зеленая энергия" и об урегулировании каких проблем идет речь

  • "Зеленая энергия" – то же, что возобновляемая энергия. Ее производят из природных источников энергии – например, ветра и солнца. 
  • "Зеленый тариф" – это тариф, по которому на оптовом рынке продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство.
     
  • Государство установило "зеленый тариф", предусматривая компенсацию производителям "зеленой энергии" законом "Об альтернативных источниках энергии". Говорится примерно о 4 гривнах за каждый киловатт-час.
  • Но проблема в том, что в Украине "зеленый тариф" в несколько раз выше, чем тариф на обычную электроэнергию, да еще и выше, чем во всех других странах Европы.
  • "В Украине тариф для солнечных станций – 15 евроцентов (4 гривны – 24 канал), в Германии – 4,7 евроцента, даже в Узбекистане – 6 евроцентов", – рассказал депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. При этом себестоимость, например, солнечной электроэнергии – примерно 2 гривны за киловатт-час. 
  • Проблема повышенного тарифа (чрезмерной компенсации производителям) возникла еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича: тогда самый высокий в Европе "зеленый тариф" сформировали в интересах отдельных финансово-промышленных групп.
  • Поэтому в целом хорошую инициативу "зеленого тарифа", как считают эксперты, пока не удалось качественно реализовать в Украине: до сих пор льготами пользуются крупные компании, которые являются монополистами на рынке электроэнергии.

Энергетический кризис: что происходит и почему украинцы должны за это платить – читайте в материале 24 канала.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Тарифы Министерство энергетики и защиты окружающей среды Солнечная энергетика Возобновляемая энергетика Энергетика Ольга Буславець Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
США хотят наказать Китай за коронавирус: насколько это реально
14 мая , 21:23 США хотят наказать Китай за коронавирус: насколько это реально
Анатолій Максимов
Мы понимали, что нас используют: Витренко дал откровенное интервью о своем увольнении
14 мая , 21:12 Мы понимали, что нас используют: Витренко дал откровенное интервью о своем увольнении
Олена Трибушна
Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная
14 мая , 11:52 Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная