Украина слишком бедная, чтобы позволять себе дорогой "зеленый тариф", – Шмыгаль

Правительство посоветовалось с производителями "зеленой энергии", которая является самой дорогой в Европе, по теме решения проблем в области украинской возобновляемой энергетики. Договорились заключить меморандум о взаимопонимании.

Кабмин и производители "зеленой энергии" договорились быстро урегулировать проблемы отрасли

14 мая премьер Денис Шмыгаль и исполняющая обязанности руководителя Минэнерго Ольга Буславець общались с представителями компаний отрасли возобновляемой энергетики. Об этом рассказали на Правительственном портале.

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Глава правительства подчеркнул, что объемы чистой энергии в Украине следует увеличивать, причем в рыночных условиях. Однако пока на фоне кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую энергию" в Европе.

Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе "зеленую энергию". Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за "зеленую энергетику",

– подчеркнул Шмыгаль.

И добавил, что это не означает ограничения инвестиций. Просто правительство хочет "понимать стоимость этой энергии".

В итоге Кабмин и компании отрасли возобновляемой энергетики договорились подготовить меморандума о взаимопонимании , которым проблемные вопросы будут урегулированы. Согласовать финальную версию документа обещают на совещании 18 мая.

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Что такое "зеленая энергия" и об урегулировании каких проблем идет речь

"Зеленая энергия" – то же, что возобновляемая энергия. Ее производят из природных источников энергии – например, ветра и солнца.

"Зеленый тариф" – это тариф, по которому на оптовом рынке продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство.



Государство установило "зеленый тариф", предусматривая компенсацию производителям "зеленой энергии" законом "Об альтернативных источниках энергии". Говорится примерно о 4 гривнах за каждый киловатт-час.

Но проблема в том, что в Украине "зеленый тариф" в несколько раз выше, чем тариф на обычную электроэнергию, да еще и выше, чем во всех других странах Европы.

"В Украине тариф для солнечных станций – 15 евроцентов (4 гривны – 24 канал), в Германии – 4,7 евроцента, даже в Узбекистане – 6 евроцентов", – рассказал депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. При этом себестоимость, например, солнечной электроэнергии – примерно 2 гривны за киловатт-час.

Проблема повышенного тарифа (чрезмерной компенсации производителям) возникла еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича: тогда самый высокий в Европе "зеленый тариф" сформировали в интересах отдельных финансово-промышленных групп.

Поэтому в целом хорошую инициативу "зеленого тарифа", как считают эксперты, пока не удалось качественно реализовать в Украине: до сих пор льготами пользуются крупные компании, которые являются монополистами на рынке электроэнергии.