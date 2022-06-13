Украина сможет привлечь к персональной ответственности за войну каждого россиянина

Политики, правоохранители и дипломаты создают механизм наказания каждого гражданина России за участие в нападении на Украину. Глобальный подход к персональной ответственности за военные преступления режима заработает уже в ближайшее время.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, представители власти и правоохранительных органов четко понимают, что концепция распределенной или коллективной ответственности граждан России ошибочна. Ведь каждый, кто поддерживает "спецоперацию" постами в соцсетях, кто платит налоги в российский бюджет или просто следит за войной с экранов телевизора, является соучастником агрессии против Украины.

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Российское общество вполне сознательно ненавидит Украину, как бы кто ни пытался этого скрыть. России нужна настоящая денацификация, которая будет предусматривать не только притворное раскаяние ее граждан, но и реальную ответственность за содеянное.

Рано или поздно каждый вынес приговор

Как бы рядовые россияне, местные чиновники, полицейские или военнослужащие не пытались укрыться за коллективной ответственностью за убийства украинцев и другие преступления, у них ничего не получится. Ведь положения международных и украинских законов позволяют привлекать к реальной уголовной ответственности.

Фактически каждый член партии "Единая Россия", каждый российский чиновник, правоохранитель, спецслужбист, военный или просто рядовой житель Бурятии может считаться причастным к военным преступлениям страны-агрессорки.

С точки зрения законодательства, чуть ли не каждый гражданин России причастен к геноциду украинцев. И если вина должностных лиц и работников режима вполне очевидна, то обычные россияне могут считаться военными преступниками из-за публичных призывов, поддержки уничтожения украинского народа и финансирования российской агрессии путем уплаты налогов и тому подобное.

Каждый пост в соцсетях с поддержкой войны, каждая буква Z, переодевание детей в военную форму, ношение "колорадской" ленты может быть трактовано любым судом мира как публичный призыв к геноциду или как одобрение агрессивной войны России против Украины.

Поэтому рано или поздно каждый гражданин России может получить приговор, а судам придется определять степень вины всех без исключения россиян.

Наказание не будет отложено



То, что путинский режим сажает людей за репосты и изречения против войны – преступление против собственного народа. Однако это не имеет ничего общего с ответственностью за геноцид. В нашем случае, поддержка боевых действий в Украине или призывы к уничтожению украинцев приводят к реальным смертям. То есть преступление даже может считаться оконченным,

– отметили источники 24 канала в СБУ.

Те россияне, которые считают, что привлечение их к реальной ответственности является чем-то эфемерным, ошибаются. Ведь когда международное сообщество придет к выводам об обоснованности позиции Украины по поводу персональной вины граждан России, во всем цивилизованном мире начнут действовать. Чтобы не перегружать судебную и правоохранительную системы, из каждой страны, по всей вероятности, начнут депортацию всех россиян. Поэтому ряд стран уже прекратил выдачу виз россиянам.

Тех, кто участвовал в антиукраинских акциях за рубежом, будут точно сажать за решетку. Кроме того, будут арестовывать любого из российских чиновников, как только они решат поехать даже в дружественные для России страны. Ведь ни в Казахстане, ни в Турции или Грузии власти не будут идти против международного законодательства. Обычные же россияне по умолчанию могут считаться заочно арестованными.

Интерпол уже начал проверку россиян

Хотя по состоянию на начало июня вопрос введения персональной ответственности за российские преступления еще не является общепринятым, в Интерполе уже начали проверять личность каждого гражданина России, находящегося за границей. И уже есть факты первых задержаний с обвинениями в одобрении агрессивной войны России против Украины.

Так что каждый, кто любым образом причастен к военной машине России, рано или поздно ответит за это перед законом. Безотносительно к тому, был ли он волонтером, военным ВС России, спецслужбистом, полицейским или просто поддерживающим Путина. Особенно же неотвратимое наказание будет после победы Украины, ведь тогда спрятаться от наказания никто не сможет даже на территории России.