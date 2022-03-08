Украина сможет сама "закрыть небо": что задумал Зеленский

Немного за**ало вот это нытье о "закройте нам небо". Правда. Особенно от людей, которые типа политики, журналисты, публичные лица и всякая важная х**ня, которая сейчас сидит в относительной безопасности.

Дипломатическая игра

Я очень просто объясню как человек, который каждый день делает до 10 рейсов через весь город, иногда пешком, а потом еще на передний край мотается.

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То, что говорит и требует Зеленский у НАТО, говорит для НАТО и для Европы. Это должно быть для нас белым шумом. Он их за***вает, ставя условия, которые они не могут выполнить. Потому что это целая процедура. И за нас действительно не будут воевать. И свои самолеты не поднимут.

Но вместо того они нам дают то, что могут, в ***ческих объемах. И на**й нам те НАТОвские самолетики в воздухе, когда нам нужны системы ПВО. НАТОвские. Мы сами это небо закроем. Даже сейчас уже неплохо получается.

Як удержать небо

До кого-то не доходит, что это война. Настоящая. На уничтожение. И нам не миротворцы нужны в небе, а наши самолеты и вертолеты. И чтобы это небо закрывали наши ПВОшники. Средствами, которые даст НАТО. Чтобы мы могли с воздуха русню уничтожать, а они нас – нет. А "закрытое небо" чужими дядьками этого не дает. А врага уничтожать надо. Или он нас.

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И напоследок. Не нужно даже серьезно воспринимать то, что говорят наши политики для НАТО и Совета Европы. Не делайте себе нервы. Потому что у них такая игра, и к реальной жизни это почти не имеет отношения. Это говорят не для вас. Это говорят для тех, кому прививают чувство вины. А нам за это дают всевозможные плюшки. Держимся несломленными. Нам свое делать.

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