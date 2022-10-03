Готовы согласовывать цели атак: Украина снова попросила США предоставить ATACMS, – CNN

Украина снова попросила у Соединенных Штатов ракетные комплексы. Речь идет об ATACMS.

Они позволят атаковать места запуска иранских дронов и другие пункты врага. Ведь речь идет о ракетах, уничтожающих определенные объекты на расстоянии до 300 километров.

Читайте также Самое ценное слово – Подоляк объяснил свой твит об ATACMS

Украина снова попросила у США ATACMS

Украинское правительство предлагает США полную и постоянную видимость перечня российских целей, которые планируется поражать ATACMS. Это фактически дает Штатам возможность запрещать удары по территории России.

– говорится в сообщении.

Также украинская сторона сообщила, что уже описаны конкретные цели для атаки на оккупированной территории. Ведь категория целей ясна и они не изменяются. В частности, говорится о:

логистических путях;

аэродромах;

авиабазах и складах оружия на юге и востоке Украины, включая оккупированный Крым;

месте запусков иранских дронов.

Издание напомнило, что администрация Джо Байдена считает, что Украине достаточно систем залпового огня HIMARS и стоит сосредоточиться именно на них.

"Сам факт согласования ATACMS может считаться Россией как пересечение красных линий, а также от них немного пользы и много рисков", — говорится в сообщении.

Кратко о ракетах ATACMS

Следует напомнить, что ATACMS является оперативно-тактической ракетой с увеличенной до 300 километров дальностью полета. Они могут действовать в любое время года и время суток.

Это ракеты класса "земля – земля", которые могут поражать точечные цели, включая командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады, расположенные в глубине обороны противника.

Для их запуска используют модернизированную пусковую установку РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, президент аналитического центра The Jamestown Foundation Гленн Говард заявил, что Украине нужно дать ракеты ATACMS, ударить по Керченскому мосту и перечеркнуть российские намерения удержать южный фронт возле Херсона.

Смотрите также – Олег Жданов заявил, что ATACMS скоро будут в ВСУ: видео