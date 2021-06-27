Шмыгаль анонсировал 5 новых безвизов с ЕС

В седьмую годовщину подписания экономической части Соглашения об Ассоциации с ЕС 27 июня, Денис Шмыгаль рассказал, что Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах.

Речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном", "цифровом", "энергетическом"и " таможенном". Договориться хотят в ближайшие годы.

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Что означают эти безвизы

Промышленный безвиз

Он позволит производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС, чтобы искать официального представителя. Такое соглашение станет сигналом всему миру, что в Украине есть качественное промышленное производство, которое вызывает доверие. Подписать соглашение могут уже в ближайший год.

Авиационный безвиз

Это соглашение об Общем авиационном пространстве. Украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Таким образом конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Надеются, что и этот безвиз подпишут в этом году.

Таможенный безвиз

Он предполагает присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и полноценный запуск системы NCTS. Безвиз – обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы. Это означает уменьшение пространства для мошенничества в отношении таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса.

Важно, что в марте 2021 года Гостаможслужба начала этап национального применения NCTS, а уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

Энегетический безвиз

В первую очередь энергетический безвиз с ЕС обеспечивает отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией, гарантируя присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

Поэтому это даст конкуренцию и прозрачность на рынке электроэнергии. Планируют, что присоединение состоится уже в 2023 году.

Цифровой безвиз

Это присоединение к цифровому рынку ЕС. Инициатива должна принести несколько миллиардов долларов для украинской экономики.

Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. Все это часть Цифрового рынка ЕС и мы активно готовимся, чтобы стать его частью,

– подчеркнул Шмыгаль.

В 2020 году Минцифры разработало Дорожную карту интеграции к такому рынку.