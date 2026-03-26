Как Украина сотрудничает с Ближним Востоком по защите от "Шахедов": Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты работают на Ближнем Востоке и делятся опытом по защите от "Шахедов". В то же время Украина рассчитывает на взаимную поддержку – в частности на поставку ракет для систем противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

Как Украина делится опытом в отношении "Шахедов"?

Владимир Зеленский напомнил, что за помощью в отражении иранских атак к Украине обратились США, а также Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт. По его словам, с частью этих государств украинские специалисты уже работают на местах: они оценивают ситуацию и делятся опытом.

Потому что сколько бы Patriot, THAAD и других систем ПВО не было на Ближнем Востоке, этого не хватит для полной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных дроновых ударов,

– объяснил президент.

Он также отметил, что украинская власть уже ведет переговоры, относительно будущих поставок "некоторых вещей, которые есть у Украины".

Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться,

– сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что ключевой проблемой сейчас остается финансирование: оборонная промышленность Украины загружена лишь наполовину, и для наращивания производства дронов необходимы дополнительные ресурсы. По его словам, Украина готова продавать партнерам те системы, которых имеет избыток, а также делиться экспертизой.

