Как Украина сотрудничает с Ближним Востоком по защите от "Шахедов": Зеленский раскрыл детали
- Украинские эксперты сотрудничают со странами Ближнего Востока и делятся практическим опытом защиты от "Шахедов".
- Кроме этого, украинская власть уже ведет переговоры, относительно будущих поставок "некоторых вещей, которые есть в Украине".
Владимир Зеленский заявил, что украинские эксперты работают на Ближнем Востоке и делятся опытом по защите от "Шахедов". В то же время Украина рассчитывает на взаимную поддержку – в частности на поставку ракет для систем противовоздушной обороны.
Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.
Как Украина делится опытом в отношении "Шахедов"?
Владимир Зеленский напомнил, что за помощью в отражении иранских атак к Украине обратились США, а также Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт. По его словам, с частью этих государств украинские специалисты уже работают на местах: они оценивают ситуацию и делятся опытом.
Потому что сколько бы Patriot, THAAD и других систем ПВО не было на Ближнем Востоке, этого не хватит для полной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных дроновых ударов,
– объяснил президент.
Он также отметил, что украинская власть уже ведет переговоры, относительно будущих поставок "некоторых вещей, которые есть у Украины".
Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться,
– сказал Зеленский.
Кроме того, президент подчеркнул, что ключевой проблемой сейчас остается финансирование: оборонная промышленность Украины загружена лишь наполовину, и для наращивания производства дронов необходимы дополнительные ресурсы. По его словам, Украина готова продавать партнерам те системы, которых имеет избыток, а также делиться экспертизой.
Россия поставляет Ирану дроны: что известно?
По данным FT, высокопоставленные чиновники Ирана и России начали тайные обсуждения по поставкам дронов уже через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану. Сам процесс доставки начался в начале марта и, как ожидается, будет завершен до конца месяца.
Сейчас точный тип беспилотников, которые Россия согласилась прислать, остается неизвестным, однако собеседники издания предполагают, что Москва поставляет дроны "Герань-2", которые сама производит на основе иранских дронов Shahed-136.
Как сообщают источники, Москва также уже предоставляла Тегерану спутниковые снимки, данные для наведения и разведывательную поддержку.