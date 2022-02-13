Украина советует авиакомпаниям избегать полетов над Черным морем

Украинское воздушное пространство остается открытым для коммерческих рейсов. Однако до 19 февраля компаниям советуют избегать полетов над Черным морем.

В Украеродвижении отмечают, что территория нашей страны безопасна для полетов. Однако из-за учений России в Черном море, компаниям советуют избегать полетов над ним.

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Избегать полетов рекомендуют до 19 февраля

Россия анонсировала проведение учений в Черном море и на побережье оккупированного ею Крыма. Они пройдут с 14 по 19 февраля. Именно в этот период компаниям, совершающим коммерческие авиарейсы, рекомендуют изменить маршрут и избегать полетов над Черным морем.

В соответствии с ними Украиной осуществлена ​​официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного моря и учетах для планирования полетов в определенной части воздушного пространства – с 14 февраля по 19 февраля 2022 года,

– отметили в Украеродвижении.

Компаниям предлагается планировать более оптимальные маршруты для полетов. Однако эта рекомендация не блокирует все полеты над Черным морем.

Воздушное пространство Украины остается открытым для полетов

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил вынужденную посадку в Кишиневе. В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России.

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Авиакомпания KLM объявила, что прекращает полеты из Нидерландов в Киев из-за угрозы российского вторжения.

Однако в Украине заверили, что наше воздушное пространство остается открытым для полетов авиарейсов.

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Текст поста Андрея Ярмака

По состоянию на 14:30 13 февраля 2022 года воздушное пространство над территорией Украины открыто и доступно для выполнения полетов, за исключением его частей, закрытых с 2014 года над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Востока страны.

Никаких решений по закрытию авиапространства Украины не принималось.

В то же время Украина осуществила официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14.02 по 19.02.2022.

Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем.

Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов.

Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами!