Государства НАТО вместе с Украиной разрабатывают новое оружие и поставляют его на фронт, – Рютте
- Государства НАТО совместно с Украиной разрабатывают новое военное оборудование.
- Альянс активно перенимает опыт Украины.
Марк Рютте подчеркнул, что многие страны Альянса сейчас совместно с Украиной разрабатывают определенное военное оборудование, которое сразу поставляется на фронт.
Об этом генсек сообщил во время своего выступления в Верховной Раде во вторник, 3 февраля.
Читайте также Альянс не меняет курса: внимание НАТО приковано к безопасности Украины, несмотря на мировые вызовы
Какое оружие готовит НАТО вместе с Украиной?
По словам генсека, альянс во многом перенимает опыт именно от Украины. Он заметил, что инновации применяются совершенно уникальным способом.
Мы все выигрываем от этого, ведь чем больше мощностей мы имеем, тем больше мы готовы к возможным боям. И тем больше растет наша безопасность в НАТО,
– подчеркнул Рютте.
Генсек подтвердил, что безопасность и достижение справедливого, продолжительного мира в Украине остаются приоритетом для Североатлантического союза. НАТО готово продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Киев. Отдельно он отметил исключительную устойчивость украинского народа и вооруженных сил в противостоянии агрессору.
Больше об основных заявлениях Рютте
По словам генсека, 90% всех ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны Украины, поступило именно через механизм PURL. В общей сложности через этот канал с прошлым летом доставлено около 75% всех ракет, идущих непосредственно на фронт.
Рютте также заявил, что Украина получит полноценные вооруженные силы, собственную авиацию в небе и поддержку на море, как только будет заключено соглашение. По его словам, США, страны Европы и Канада уже выразили готовность предоставить Украине реальные гарантии безопасности. Коалиция государств активно работает над их оформлением.
При этом Рютте подчеркнул, что будущие документы не должны стать вторым Будапештским меморандумом или очередным Минском – они должны быть действенными, конкретными и подкрепленными реальными обязательствами.