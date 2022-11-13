Украина совместно с США построит малый модульный реактор на территории нашего государства

В Украине планируется построение инновационной энергетической системы. В частности, совместно с США на территории нашего государства построят малый модульный реактор.

Министр энергетики Герман Галущенко и посланник президента США по вопросам климата Джон Керри договорились о возведении в Украине малого модульного реактора. Более подробно об этом информирует 24 канал.

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В Украине построят малый модульный реактор

Пока российские варвары ведут несправедливую войну против нас и пытаются уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, Украина не только работает над защитой и быстрым ремонтом/заменой уничтоженного, но уже сейчас планирует построение инновационной энергетической системы,

– подчеркнула госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Маркарова подчеркнула, что в рамках совместного проекта с США в Украине построят малый модульный реактор. В частности, с его помощью будут производить чистый водород и аммиак.

В Правительстве США рассказали, что проект направлен на поддержание целей энергетической безопасности нашего государства. Он будет демонстрировать производство чистого водорода и аммиака с помощью надежного и безопасного малого модульного ядерного реактора (SMR) и передовых технологий электролиза.

Кроме того, специальный посланник президента США Керри объявил о создании новой инициативы "Проект Феникс", направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на SMR.

Коротко, что известно о малом модульном реакторе По данным



SMR физически меньше по размеру чем обычный ядерный реактор, устанавливаемый на АЭС. Потому его можно установить в труднодоступных местах. По данным Международного агентства по энергетике , малый модульный реактор – это современный ядерный реактор, мощностью до 300 мегаватт на единицу, составляющий примерно одну треть генерирующей мощи традиционных ядерных энергетических реакторов.SMR физически меньше по размеру чем обычный ядерный реактор, устанавливаемый на АЭС. Потому его можно установить в труднодоступных местах.

В январе 2022 года "Энергоатом" заинтересовался строительством малых модульных реакторов в Украине. В частности, госпредприятие анализировало возможности сотрудничества с британским разработчиком малых модульных реакторов Rolls-Royce. Собственную технологию частная компания представила на онлайн-встрече.