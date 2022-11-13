Міністр енергетики Герман Галущенко та посланник президента США з питань клімату Джон Керрі домовилися про зведення в Україні малого модульного реактора. Детальніше про це інформує 24 канал.

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В Україні збудуть малий модульний реактор

Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи,

– підкреслила пані посол України у США Оксана Маркарова.

Маркарова наголосила, що в межах спільного проєкту з США, в Україні збудують малий модульний реактор. Зокрема, за його допомогою вироблятимуть чистий водень та аміак.

В Уряді США розповіли, проєкт спрямований на підтримку цілей енергетичної безпеки нашої держави. Він демонструватиме виробництво чистого водню та аміаку за допомогою надійного та безпечного малого модульного ядерного реактора (SMR) і передових технологій електролізу.

Крім того, спеціальний посланник президента США Керрі оголосив про започаткування нової ініціативи "Проєкт Фенікс", що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR.

Коротко, що відомо про малий модульний реактор За даними



SMR фізично менший за розміром від звичайного ядерного реактора, який встановлюють на АЕС. Тому його можна встановити у важкодоступних місцях. За даними Міжнародного агентства з питань енергетики , малий модульний реактор – це сучасний ядерний реактор, потужністю до 300 мегават на одиницю, що становить приблизно одну третину генеруючої потужності традиційних ядерних енергетичних реакторів.SMR фізично менший за розміром від звичайного ядерного реактора, який встановлюють на АЕС. Тому його можна встановити у важкодоступних місцях.

Зауважимо, що в січні 2022 року "Енергоатом" зацікавився будівництвом малих модульних реакторів в Україні. Зокрема, держпідприємство аналізувало можливості співпраці з британським розробником малих модульних реакторів Rolls-Royce. Власну технологію приватна компанія презентувала на онлайн-зустрічі.