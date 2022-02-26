Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Первое задание – уже на канале для киберспециалистов.

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Все оперативные задания будем выкладывать здесь.

Создаем IT-армию. Задания найдутся для всех. Продолжаем бороться на киберфронте,

– сообщил Федоров.

Напомним, киберполиция создала чат-бот для блокирования сервисов дезинформации во время российско-украинской войны.

Также украинские программисты, подробно рассказали, как отправлять жалобу на программу, которую использует враг для обозначения объектов инфраструктуры для бомбардировки.

Детали здесь Блокируйте программу диверсантов для меток: инструкция, как отправить жалобу

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