Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Перше завдання уже на каналі для кіберфахівців.

До теми Невідомий пожертвував армії понад 3 мільйони доларів у біткоїнах

Усі оперативні завдання будуть викладати тут.

Створюємо IT-армію. Завдання знайдуться для всіх. Продовжуємо боротися на кіберфронті,

– повідомив Федоров.

Нагадаємо, кіберполіція створила чат-бот для блокування сервісів дезінформації під час російсько-української війни.

Також українські програмісти, детально розповіли, як надсилати скаргу на програму, яку використовує ворог для позначення об'єктів інфраструктури для бомбардування.

Деталі тут Блокуйте програму диверсантів для міток: інструкція, як надіслати скаргу



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.