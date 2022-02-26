Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Перше завдання уже на каналі для кіберфахівців.
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Усі оперативні завдання будуть викладати тут.
Створюємо IT-армію. Завдання знайдуться для всіх. Продовжуємо боротися на кіберфронті,
– повідомив Федоров.
Нагадаємо, кіберполіція створила чат-бот для блокування сервісів дезінформації під час російсько-української війни.
Також українські програмісти, детально розповіли, як надсилати скаргу на програму, яку використовує ворог для позначення об'єктів інфраструктури для бомбардування.
Деталі тут Блокуйте програму диверсантів для міток: інструкція, як надіслати скаргу
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