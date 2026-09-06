Об этом стало известно в ходе переговоров 6 сентября между специальными представителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером с украинской стороной. Подробности сообщает 24 Канал.

Как Украина работает над защитой от реактивных дронов?

Зеленский сообщил, что в целом 67 украинских компаний занимаются разработками, которые должны помочь противостоять реактивным беспилотникам. В то же время пока только 3–5 компаний уже продемонстрировали конкретный результат. Теперь Украина должна сосредоточиться на том, чтобы перевести эти разработки в серийное производство и обеспечить их использование в больших масштабах.

Отдельно глава государства обратил внимание на антибаллистический потенциал Украины, назвав его одним из слабых мест нынешней системы обороны.

Президент рассказал, что провел встречи с партнерами в Норвегии и Канаде, где, в частности, обсуждалось укрепление этого направления. Украина рассчитывает нарастить собственные возможности для противодействия баллистическим ракетам и в то же время продолжает работать с международными партнерами.

Наша украинская антибаллистическая система появится в ближайшее время. Я думаю, мы будем двигаться максимально быстро к этому результату,

– подчеркнул президент.

Напомним, Германия и США планируют усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны, в частности для защиты от баллистических ракет. Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты в следующем году увеличат объемы производства ракет для систем Patriot. Это должно усилить возможности Украины по защите воздушного пространства от сложных целей.

В то же время Германия также будет наращивать производство ракет для Patriot. По словам президента, Берлин уже имеет необходимые лицензии и соответствующие договоренности с Украиной.

Зеленский подчеркнул, что такие системы будут по-прежнему необходимы Украине даже после окончания войны для надежной защиты государства.