Делегация сделала запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности. Об этом сообщил Алексей Арестович.

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Что хотят обсудить

По его словам, на заседании намерены обсудить вопросы:

  • систематического нарушения со стороны Вооруженных сил России;
  • отсутствия деэскалации напряжения после предыдущего заседания.

"По состоянию на 13:15 28 декабря вооруженные силы России отказались от участия в предложенных консультациях", – сообщил Арестович.

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