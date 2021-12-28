Делегация сделала запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности. Об этом сообщил Алексей Арестович.
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Что хотят обсудить
По его словам, на заседании намерены обсудить вопросы:
- систематического нарушения со стороны Вооруженных сил России;
- отсутствия деэскалации напряжения после предыдущего заседания.
"По состоянию на 13:15 28 декабря вооруженные силы России отказались от участия в предложенных консультациях", – сообщил Арестович.
Какая ситуация на Донбассе: главное
- За 27 декабря пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
- Известно, что двоих украинских защитников ранили. Состояние их здоровья –тяжелое.
- По информации разведки, Россия увеличила поставки оружия для боевиков.
- Тем временем оккупанты организуют на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей стрельбы из стрелкового оружия.
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