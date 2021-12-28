Делегация сделала запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности. Об этом сообщил Алексей Арестович.

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Что хотят обсудить

По его словам, на заседании намерены обсудить вопросы:

систематического нарушения со стороны Вооруженных сил России;

отсутствия деэскалации напряжения после предыдущего заседания.

Напомним! Предыдущее заседание ТКГ состоялось 22 декабря. На нем стороны выразили решимость относительно усиления режима прекращения огня с 22 июля 2020 года.

"По состоянию на 13:15 28 декабря вооруженные силы России отказались от участия в предложенных консультациях", – сообщил Арестович.

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Россия на заседании ТКГ выступила с заявлением: смотрите видео