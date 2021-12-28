Делегація зробила запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки. Про це повідомив Олексій Арестович.

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Що хочуть обговорити

За його словами, на засіданні мають намір обговорити питання:

систематичного порушення зі сторони збройних сил Росії;

відсутності деескалації напруги після попереднього засідання.

Нагадаємо! Попереднє засідання ТКГ відбулося 22 грудня. На ньому сторони висловили рішучість щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

"Станом на 13:15 28 грудня збройні сили Росії відмовилися від участі у запропонованих консультаціях", – повідомив Арестович.

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