Делегація зробила запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки. Про це повідомив Олексій Арестович.
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Що хочуть обговорити
За його словами, на засіданні мають намір обговорити питання:
- систематичного порушення зі сторони збройних сил Росії;
- відсутності деескалації напруги після попереднього засідання.
"Станом на 13:15 28 грудня збройні сили Росії відмовилися від участі у запропонованих консультаціях", – повідомив Арестович.
Яка ситуація на Донбасі: головне
- За 27 грудня проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.
- Відомо, що двох українських захисників поранили. Стан їхнього здоров'я – важкий.
- За інформацією розвідки, Росія збільшила постачання зброї для бойовиків.
- Тим часом окупанти організовують на тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях стрільби з стрілецької зброї.
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