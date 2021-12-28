Делегація зробила запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки. Про це повідомив Олексій Арестович.

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Що хочуть обговорити

За його словами, на засіданні мають намір обговорити питання:

  • систематичного порушення зі сторони збройних сил Росії;
  • відсутності деескалації напруги після попереднього засідання.

"Станом на 13:15 28 грудня збройні сили Росії відмовилися від участі у запропонованих консультаціях", – повідомив Арестович.

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