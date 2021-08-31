Украина и США подпишут большое оборонное соглашение

Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон. 31 августа Украина, Пентагон и Минобороны США подпишут важное оборонное соглашение.

На повестке дня в последний день лета ряд визитов, встреч и подписание документов. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Напомним Владимир и Елена Зеленские прибыли в США: первые фото

Оборонное соглашение между Украиной и США

Ключевое событие дня, по мнению Никифорова, – это подписание большого оборонного соглашения с Пентагоном и департаментом обороны. Документ будет подписывать том числе министр обороны США Ллойд Остин.

У президента отметили: условия соглашения пока не могут рассекретить. Как только оно будет подписано – всю информацию предоставит СМИ.

Среди прочего Украина подпишет с США соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество также закрепят в космической отрасли: украинская делегация 31 августа посетит NASA.

Подробнее Пентагон, NASA и Всемирный банк: чем займется Зеленский в первый день своего визита в США

Какие еще визиты запланированы на 31 августа

Встреча в министерстве энергетики с госпожой министром.

Встреча с Энтони Блинкеном.

Визит во Всемирный банк.

Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

! Личную встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена уже дважды переносили. Сначала она должна была состояться 30, а затем – 31 августа. Несколько дней назад ее перенесли на 1 сентября. Президенты встретятся лицом к лицу и дадут совместный брифинг.