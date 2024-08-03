Украина стала одной из первых в мире, кто успешно осуществил эвакуацию граждан из Ливана

Украина эвакуирует из Ливана своих граждан. Владимир Зеленский рассказал, что Киев уже вывез из Ливана 30 женщин с детьми.

Операцию провели Главное управление разведки, Министерство иностранных дел и Служба внешней разведки Украины. Ведь перед этим МИД Украины призвал украинцев не путешествовать в Ливан, а в случае чрезвычайной ситуации – обращаться в посольство Украины в Ливане, пишет 24 Канал.

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Что известно об эвакуации украинцев из Ливана

Наше государство проводит сейчас эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. ГУР, СВР и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан – это женщины с детьми, которые сейчас, в это время, уже в безопасности. И мы продолжим эту работу,

– заявил в обращении Владимир Зеленский.

Президент заверил, что в случае, когда где-то в мире есть потребность помочь нашим людям и вернуть их домой, то Украина это делает.