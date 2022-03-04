Украина станет участником-контрибутором Центра передовых технологий по киберобороне НАТО

Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО. Представители 27 стран единогласно проголосовали за решение.

Участие Украины в работе Центра ужесточит обмен киберопытом с другими странами-участницами. Также наше государство может поделиться ценным опытом в отношении некоторых противников в области кибербезопасности.

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Директор Центра передовых технологий по киберобороне НАТО Яак Тариен отметил, что его можно будет использовать для дальнейших исследований, обучения и тренировки.

В то же время министр обороны Эстонии Калле Лаанетт подчеркнул, что Украина имеет ценный опыт из предыдущих кибератак, которым может поделиться.

Эстония, как страна, принимающая у себя ОЦПТКО НАТО, уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах усиления ее способности обеспечивать кибербезопасность и устойчивость, поэтому мы приветствуем решение о членстве Украины,

– заявил эстонский министр.

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