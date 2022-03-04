Участь України у роботі Центру посилить обмін кібердосвідом з іншими країнами-учасницями. Також наша держава може поділитися цінним досвідом щодо деяких супротивників у царині кібербезпеки

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Директор Центру передових технологій з кібероборони НАТО Яак Тарієн зауважив, що його можна буде використати для подальших досліджень, навчання та тренування.

Водночас міністр оборони Естонії Каллє Лаанєт наголосив, що Україна має цінний досвід з попередніх кібератак, яким може поділитися.

Естонія, як країна, що приймає у себе ОЦПТКО НАТО, вже тривалий час співпрацює з Україною у питаннях посилення її здатності забезпечувати кібербезпеку й стійкість, тож ми вітаємо рішення щодо членства України,

– заявив міністр.

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