Украина в своей истории не имела таких условий, – в МИД рассказали об эвакуации из Афганистана
Источник:24 канал
Украина продолжает эвакуацию граждан из Афганистана, который захватили талибы. Для этого используют много ресурсов и прилагают максимальные усилия.
Ведь в приоритете – именно человек. Об этом в эфире 24 канала сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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Эвакуация – в очень тяжелых условиях
По его словам, эвакуация граждан из Афганистана происходит в беспрецедентно тяжелых условиях.
Видимо, Украина в своей истории не знала таких условий, в которых приходится работать,
– подчеркнул Николенко.
Он отметил, что конечно, несмотря на высокие угрозы безопасности, вывоз людей – это искусство дипломатов, анализа, взаимодействия ведомств внутри Украины и с партнерами.
Украина имеет готовые планы эвакуации
Представитель МИД отметил, что сразу после наступления талибов, министерство уже имело готовый план эвакуации. Украина была одним из первых государств, которое осуществило эвакуационный рейс и вывезло своих граждан.
Мы (МИД – 24 канал) продолжаем анализ, есть подготовленные варианты. Но конечно мы будем учитывать развитие ситуации,
– отметил он.
По его словам, Украина продолжит работу по эвакуации после 31 августа, если в этом будет необходимость. В приоритете – эвакуация украинцев и членов их семей. Но несмотря на это, Украина готова вывозить и других граждан.
"Украина за 3 рейса вывезла из Афганистана представителей наиболее уязвимых категорий. Речь идет о деятелях культуры, журналистах, активистах. Тот, кто действительно нуждается в помощи, чья жизнь – в опасности, Украина готова подать ему руки", – сказал Николенко.
В МИД рассказали об эвакуации украинцев: смотрите видео
Что известно об эвакуации украинцев: коротко
- По состоянию на 26 августа Украина смогла эвакуировать из Кабула людей на борту 2 гражданских и 1 военного самолета.
- Крайний срок завершения эвакуации – 31 августа. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство пока не планирует останавливаться.
- Сейчас Украина ведет переговоры с правительствами других стран, которые могли бы помочь эвакуировать украинцев. В МИД Украины рассматривают вариант отправления дополнительного украинского рейса.
- Всего Украина отправила в Афганистан три самолета, которые вывезли более 250 человек. Кулеба доложил, что Украина использовала 1 военный и 2 гражданских самолета.