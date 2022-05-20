Часто раздаются разные заявления, в частности от российских пропагандистов, что в событиях в России почему-то виновата Украина. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заверил, что наше государство здесь ни при чем, сообщает 24 канал.

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Это нонсенс, потому что Украина, если захочет проводить боевые действия, то они будут мощны и продуманы. Мы сегодня только защищаем свою территорию. Все остальное, что происходит: поджоги, взрывы на территории России – это, наверное, кармические проявления. То есть зло постоянно должно быть наказано и оно будет наказано внутренними силами России,

– говорит Подоляк.

По его словам, Россия должна понять, что она начинает проигрывать. В то же время россияне сами у себя поджигают какие-то составы, начинается паническое движение. Но говорят, что Украина ведет бои сегодня в Донецкой и Луганской области, а дефицитное оружие тратит на то, чтобы бахнуть по какому-то разрушенному сараю в Белгородской области.

Захваченные территории нужно освобождать жестко

Подоляк констатировал, что психология войны очень интенсивна, много смертей, разрушений. Россия коварно атакует всю территорию Украины. Как сами мы будем контратаковать врага станет ясно со временем. Разговоры об этом – привилегия Вооруженных Сил Украины и Генштаба. Они будут заботиться о планировании операции и будут говорить о чем могут, а о чем не могут – не будут говорить.

Для меня же важно, чтобы мы жестко освободили от оккупантов и коллаборантов Херсонскую и Запорожскую области. Это не обсуждается. Нам нужна акватория Азовского моря однозначно. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово русские. Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой забыли слово русские,

– заявил Подоляк.

Он также считает, что физически не должно существовать всех этих криминальных элементов, на захваченных территориях называют себя какой-то властью. Они ведь обычные бандиты.

Каждый украинец знает, как закончится эта война

Также советник Офиса Президента поделился своим видением того, как именно закончится война. Он убежден, что ее финал написан в сердце каждого украинца.

"Каждый украинец родился с тем знанием, как закончится любая война Украины с Россией. В сердце каждого из нас написано, что мы победим и сделаем это на своих условиях тогда, когда нам потребуется, заплатив за это большую цену", – говорит Подоляк.

По его словам, у нас все запечатлено золотыми буквами и потом будет в учебниках истории написано, что Украина сделала с Россией.

Основное из последних заявлений Подоляка

Важными событиями последних дней стала спецоперация по спасению защитников Мариуполя из "Азовстали". Михаил Подоляк призвал воздержаться от комментариев по этому вопросу. Линия переговоров очень тонкая. Сейчас не время хайпировать, потому что это может серьезно помешать бойцам.

Также Подоляк рассказывал, что думает о том, почему не удалось организовать встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Ведь переговоры между Украиной и Россией к этому моменту вообще приостановили. По словам Подоляка, Путин не имеет доступа к адекватной информации о войне в Украине. Только поэтому он еще не хочет пойти на личные переговоры с нашим президентом.

Кремль не перестает удивлять своими неадекватными заявлениями. На этот раз там решили обратиться в ВОЗ, чтобы Украину заставили сложить оружие и не сопротивляться так называемой "спецоперации". Михаил Подоляк на этот счет назвал российских дипломатов "кокаиновыми интеллектуалами".

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