Часто лунають різні заяви, зокрема від російських пропагандистів, що у подіях в Росії чомусь винна Україна. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону запевнив, що наша держава тут ні до чого, повідомляє 24 канал.

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Це нонсенс, бо Україна якщо захоче проводити бойові дії, то вони будуть потужні й продумані. Ми сьогодні тільки обороняємо свою територію. Все інше, що відбувається: підпали, вибухи на території Росії – то, певно, кармічні прояви. Тобто зло постійно має бути покаране і воно буде покаране внутрішніми силами Росії,

– каже Подоляк.

За його словами, Росія має зрозуміти, що вона починає програвати. Натомість росіяни самі в себе підпалюють якісь склади, починається панічний рух. Але говорять, що Україна веде бої сьогодні в Донецькій і Луганській області, а дефіцитну зброю витрачає на те, щоб бахнути по якомусь зруйнованому сараю в Білгородській області.

Захоплені території треба звільняти жорстко

Подоляк констатував, що психологія війни дуже інтенсивна, є багато смертей, руйнувань. Росія підступно атакує всю територію України. Як сами ми будемо контратакувати ворога стане зрозуміло з часом. Розмови про це – привілей Збройних Сил України та Генштабу. Вони будуть опікуватися плануванням операції і говоритимуть про що можуть, а про що не можуть – не говоритимуть.

Для мене ж принципово, щоб ми жорстко звільнили від окупантів і колаборантів Херсонську та Запорізьку області. Це не обговорюється. Нам потрібна акваторія Азовського моря однозначно. Я за те, щоб в Харківській області взагалі забули слово росіяни. Я за те, щоб в Луганській та Донецькій забули слово росіяни,

– заявив Подоляк.

Він також вважає, що фізично не повинно існувати всіх цих кримінальних елементів, які на захоплених територіях називають себе якоюсь владою. Адже вони звичайні бандити.

Кожен українець знає, як закінчиться ця війна

Також радник Офісу Президента поділився своїм баченням щодо того, як саме закінчиться війна. Він переконаний, що її фінал написаний в серці кожного українця.

"Кожен українець народився з тим знанням, як закінчиться будь-яка війна України з Росією. У серці кожного з нас написано, що ми переможемо і зробимо це на своїх умовах тоді, коли нам буде потрібно, заплативши за це велику ціну", – каже Подоляк.

За його словами, в нас усе закарбовано золотими літерами і потім буде в підручниках історії написано, що Україна зробила з Росією.

Основне з останніх заяв Подоляка

Важливими подіями останніх кількох днів стала спецоперація з порятунку оборонців Маріуполя з "Азовсталі". Михайло Подоляк закликав утриматись від коментарів щодо цього питання. Лінія переговорів дуже тонка. Зараз не час хайпувати, бо це може серйозно зашкодити бійцям.

Також Подоляк розповідав, що думає про те, чому не вдалось організувати зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Адже переговори між Україною та Росією на цей момент взагалі призупинили. За словами Подоляка, Путін немає доступу до адекватної інформації про війну в Україну. Тільки через це він ще не хоче піти на особисті перемовини з нашим президентом.

Кремль не перестає дивувати своїми неадекватними заявами. Цього разу там вирішили звернутися до ВООЗ, щоб Україну змусили скласти зброю та не чинити опір так званій "спецоперації". Михайло Подоляк з цього приводу назвав російських дипломатів "кокаїновими інтелектуалами".

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