Радник глави ОП в ефірі телемарафону заявив, що багато людей помилково думають, мовляв, війна закінчилась, передає 24 канал. Однак це не так, війна триває у повному інтенсивному обсязі.

До речі Операція з порятунку "Азовсталі" триває, командування на місці, – "Калина" записав звернення

Будь-яке необережне слово може зашкодити

Подоляк відзначив, що за кожним словом завжди стоїть конкретна людина. Що стосується "Азовсталі" – там крихкі та важкі переговори, бо Росія постійно хоче порушити якісь домовленості та вийти з них. Відтак політик закликав нічого не коментувати.

Коли закінчиться спецоперація щодо звільнення наших людей, тоді про це поговоримо, тоді всі медалі роздамо,

– наголосив радник ОП.

За його словами, сьогодні треба говорити обережно, при цьому не тільки про "Азовсталь", а й про будь-яку операцію на Сході. Будь-яке необережне слово може зашкодити.

Подоляк підсумував, що в жорсткому інформаційному режимі нам ще доведеться працювати досить довго, тому українцям слід навчитись дотримуватись інформаційної гігієни.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

16 травня розпочалась процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". У Міноборони повідомили, що 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм повинні надати медичну допомогу. Ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.

Потім ЗМІ писали, що з "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Їх точна кількість поки невідома.

Усіх наших захисників повернуть додому в рамках обміну полоненими. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що перемовини щодо евакуації оборонців Маріуполя тривають і досі, але будь-яка публічна інформація може зашкодити.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 19 травня повідомив, що командування перебуває на заводі "Азовсталь". Операція порятунку ще триває. Деталей він розголошувати не може.

До речі, 18 – 1 травня Червоний Хрест відвідав бійців з "Азовсталі" на окупованих територіях. Делегація перевірила умови їх утримання.

Звернення від "Калини" щодо операції на "Азовсталі":