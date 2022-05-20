Радник глави ОП в ефірі телемарафону заявив, що багато людей помилково думають, мовляв, війна закінчилась, передає 24 канал. Однак це не так, війна триває у повному інтенсивному обсязі.
До речі Операція з порятунку "Азовсталі" триває, командування на місці, – "Калина" записав звернення
Будь-яке необережне слово може зашкодити
Подоляк відзначив, що за кожним словом завжди стоїть конкретна людина. Що стосується "Азовсталі" – там крихкі та важкі переговори, бо Росія постійно хоче порушити якісь домовленості та вийти з них. Відтак політик закликав нічого не коментувати.
Коли закінчиться спецоперація щодо звільнення наших людей, тоді про це поговоримо, тоді всі медалі роздамо,
– наголосив радник ОП.
За його словами, сьогодні треба говорити обережно, при цьому не тільки про "Азовсталь", а й про будь-яку операцію на Сході. Будь-яке необережне слово може зашкодити.
Подоляк підсумував, що в жорсткому інформаційному режимі нам ще доведеться працювати досить довго, тому українцям слід навчитись дотримуватись інформаційної гігієни.
Евакуація з "Азовсталі": що відомо
- 16 травня розпочалась процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". У Міноборони повідомили, що 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм повинні надати медичну допомогу. Ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.
- Потім ЗМІ писали, що з "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Їх точна кількість поки невідома.
- Усіх наших захисників повернуть додому в рамках обміну полоненими. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що перемовини щодо евакуації оборонців Маріуполя тривають і досі, але будь-яка публічна інформація може зашкодити.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 19 травня повідомив, що командування перебуває на заводі "Азовсталь". Операція порятунку ще триває. Деталей він розголошувати не може.
- До речі, 18 – 1 травня Червоний Хрест відвідав бійців з "Азовсталі" на окупованих територіях. Делегація перевірила умови їх утримання.
Звернення від "Калини" щодо операції на "Азовсталі":