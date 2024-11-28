Россию уже дважды атаковали дальнобойными ракетами ATACMS. Однако Владимир Путин заявил пропагандистским каналам, что вред был якобы незначительным, передает 24 Канал.

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Что известно об ударе ATACMS по Курской области

В Минобороны России подтвердили удары Сил обороны Украины по военным объектам на территории Курской области. Там отметили, что 23 ноября ВСУ ударили пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка.

Россияне признали, что в результате удара повреждена радиолокационная станция и сообщили о пострадавших. По данным российского минобороны, 3 ракеты якобы были уничтожены, из которых 2 попали в цель.

25 ноября Курскую область снова атаковали ATACMS. Украинские войска нанесли удар по российскому аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный". По данным россиян, 7 ракет якобы было сбито, а одна попала.

Вероятно, этим ударом удалось уничтожить российскую ПВО. Кроме этого, ранены двое военных. Россияне, как всегда, пригрозили и заявили, что готовят ответные действия.

Курская область была атакована также ракетами Storm Shadow. Взрыв произошел в российском командном пункте и ранил северокорейского генерала и нескольких офицеров.