Росію вже двічі атакували далекобійними ракетами ATACMS. Проте Владімір Путін заявив пропагандистським каналам, що шкода була нібито незначною, передає 24 Канал.

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Що відомо про удар ATACMS по Курській області

У Міноборони Росії підтвердили удари Сил оборони України по військових об'єктах на території Курської області. Там зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили п'ятьма ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі населеного пункту Лотарівка.

Росіяни визнали, що внаслідок удару пошкоджено радіолокаційну станцію та повідомили про постраждалих. За даними російського Міноборони, 3 ракети нібито було знищено, з яких 2 влучили в ціль.

25 листопада Курщину знову атакували ATACMS. Українські війська завдали удару по російському аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний". За даними росіян, 7 ракет нібито було збито, а одна влучила.

Ймовірно, цим ударом вдалося знищити російську ППО. Окрім цього, поранено двох військових. Росіяни, як завжди, пригрозили та заявили, що готують дії у відповідь.

Курщину атакували також ракетами Storm Shadow. Вибух трапився у російському командному пункті та поранив північнокорейського генерала й кількох офіцерів.