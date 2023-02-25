Украина расширит и заминирует стратегическую полосу границы с Беларусью и Россией
Источник:Верховная рада Украины
Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты государственной границы. Рада решила усилить границу Украины с Россией и Беларусью.
Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы". "За" проголосовали 310 нардепов.
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На границе с Россией и Беларусью введен специальный режим
Законопроект предусматривает расширение заминированной территории на 2 километра вдоль украино-российской и украино-белорусской границы. Также на этом участке границы введен специальный пограничный режим.
Согласно этому закону, Государственная пограничная служба Украины будет ответственна за решение вопросов привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к охране государственной границы.
Кроме того, законопроектом определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.
Провокации россиян на границе
- Перед годовщиной полномасштабного вторжения россияне прибегли к очередной провокации. В частности, оперативное командование "Север" предупреждало о возможных провокациях со стороны российских войск.
- Украинские разведчики зафиксировали перемещение колонны военной техники врага без опознавательных знаков в районе границы с Черниговской областью.
- Пока ситуация на границах контролируемая. В то же время представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко предупредил, что оккупанты могут готовить провокации с целью обвинить Украину в чем-то.
- В Вооруженных Силах Украины сообщили, что не наблюдается формирование враждебных наступательных группировок в Беларуси.
- В ВСУ обратились к общинам приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, а также ко всем жителям Украины, прося их соблюдать режим тишины.