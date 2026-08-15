Еще недавно россияне угрожали нам страшной зимой, обещали сотни дронов над украинскими городами. А теперь сами подсчитывают сотни и тысячи украинских средств поражения в собственном небе.

Но самое важное даже не то, сколько ракет и дронов мы можем запустить. Самое главное – куда именно они летят. Потому что, кажется, в этой войне Украина все больше переходит к очень правильной логике. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Если трудно сбить стрелу – нужно бить по стрелку

Зачем ждать, пока "Кинжал" полетит на Украину. Возьмем Саваслейку. Для украинцев это слово давно стало почти синонимом воздушной тревоги. Именно там базируются МиГ-31К – носители "Кинжалов".

Когда такой самолет взлетает, мы уже должны реагировать. Сирены. Мониторинговые каналы. Люди уходят в укрытие. А если происходит запуск – начинается самая сложная часть: нужно перехватить ракету, которую способны сбить далеко не все наши системы ПВО.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию по-другому. А зачем ждать, пока этот "Кинжал" вообще взлетит? Этой ночью Украина нанесла удар по Саваслейке. И даже если у нас пока нет подтверждения уничтожения конкретных самолетов, результат уже есть.

Россияне срочно подняли в воздух четыре МиГ-31К и перегнали их на другой аэродром – Бегишево в Татарстане. То есть мы уже заставляем врага реагировать. Перебазировать авиацию. Менять логистику. Искать более безопасные аэродромы. Перестраивать планирование.

И что дальше будет расти дальность и количество наших средств поражения, тем дальше россиянам придется отодвигать то, чем они пытаются нас убивать. Ракету тоже лучше уничтожить еще на заводе.

А теперь Самара. Мы нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс". И здесь принцип тот же. Это не просто завод с красивой советской историей, где когда-то изготавливали ступени ракет Гагарина.

Сегодня это единственное в России предприятие по серийной сборке ракет-носителей "Союз-2". А с их помощью Россия выводит на орбиту, в частности, свои военные спутники и разворачивает "Рассвет" – собственный будущий аналог Starlink.

По данным, которые мы анализировали в эфире, удар мог пришелся на корпус 106А. И это очень интересная точка. Там монтируют бортовую электронику, приборы, печатные платы, систему управления, кабельную сеть.

Фактически – нервную систему ракеты. Без этого этапа ракета не взлетит, даже если все остальные ее части уже готовы. А рядом – корпус конечной сборки. И здесь начинается самая приятная для нас часть этой истории.

Такое производство – не нефтебаза

Нельзя просто потушить пожар, заменить несколько конструкций и продолжить работу. Речь идет о помещениях высокого класса чистоты, специальном оборудовании, сложных технологических процессах.

После пожара, копоти и воды для тушения нужно восстанавливать чистые зоны, проводить повторные проверки и сертификацию. А еще есть санкции и проблемы с компонентами.

То есть если повреждения действительно серьезные, у России возникнет проблема, которую не обязательно можно решить за несколько дней или недель. Российский Starlink нужно встречать еще на земле И это особенно важно в случае с "Рассветом".

Мы не должны ждать 2027-го или 2035 года, пока Россия развернет свою систему, а потом думать, что с ней делать.

Игорь Романенко в нашем эфире прямо сказал: даже сейчас эта система уже потенциально опасна для Украины. Поэтому нужно наносить удары по предприятиям, которые производят все необходимое для ее работы.

А дальше придется думать и о противодействии самим спутникам. То есть российский аналог Starlink лучше всего останавливать тогда, когда он еще не стал аналогом Starlink.

Пока он лежит в цехе. Пока для него собирают ракету. Пока его еще нужно доставить на орбиту. Война все больше переносится в российский тыл. И здесь Самара и Саваслейка – лишь часть гораздо более обширной картины. В июле Украина на 126% увеличила применение так называемых middle strikes по сравнению с июнем. Это удары на глубину примерно от 30 до 200 километров.

А что Россия держит там?

Склады боеприпасов. Командные пункты. Радары. Пункты управления беспилотниками. Часть ПВО. То есть все то, без чего российский солдат на передовой вдруг начинает воевать значительно хуже.

И мне кажется, что это одно из самых важных изменений, которые сейчас происходят. Мы все чаще стараемся не бороться с последствиями. Мы стараемся не допустить самого последствия.

Не ждать, пока боеприпас доедет до фронта, – уничтожить склад. Не ждать, пока МиГ поднимется и запустит "Кинжал", – наносить удары по аэродрому.

Не ждать, пока спутник начнет работать на российскую армию, – наносить удары по производственной цепочке, которая должна вывести его в космос.

Лучшая ракета Путина – та, которая никуда не улетела

Конечно, это не означает, что после одного удара по Самаре Россия останется без космической программы. И не означает, что после одной атаки на Саваслейку больше не будет угрозы "Кинжалов". Но война так не работает. Вопрос не в одном ударе. Вопрос в системности.

Сегодня россияне перегнали четыре МиГа. Завтра придется перегонять еще. Сегодня они восстанавливают один поврежденный объект. Завтра наносится удар по другому. Сегодня они пытаются защитить аэродром.

А параллельно нужно защищать завод, склад, радар, нефтебазу, пусковую установку, логистику. И территория, которую Россия должна защищать, огромна. Именно поэтому для меня главная цифра этой ночи – даже не 1328 беспилотников, о которых заявило российское Минобороны.

Главное – что у Украины появляется все больше инструментов и возможностей поражать именно те точки, без которых российская военная машина не работает. Потому что лучший сбитый "Кинжал" – тот, который не успели запустить.

Лучшая уничтоженная российская ракета – та, которую не успели собрать. А лучший российский военный спутник – тот, который так и остался на земле.