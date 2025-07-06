Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что это очень сложная работа, которая требует разведки и "своих" людей в России. Подготовка к таким атакам длится месяцами.

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Как Украина вступила в новый этап войны

Полковник британской армии в отставке отметил, что самолеты Су-34 является важным элементом российской военной кампании. Они очень дорогие, а заменить их – трудно. Украина провела сложнейшую операцию, для которой нужны были не только разведданные, но и смелость.

"То, что Украина продолжает наносить удары по глубине России, нас удивляет. Для самих россиян это должно стать серьезным ударом", – сказал он.

Бреттон-Гордон отметил, что несколько недель назад американские бомбардировщики облетели пол земного шара, нанесли удары по иранским ядерным объектам, которые были защищены российскими системами ПВО и их же самолетами. Это очень встревожило Кремль, потому что их ПВО оказалась неэффективной. Удар по аэродрому "Мариновка" это подтвердил.

Это новый этап войны. Создание глубоко эшелонированной разведывательной сети внутри России – задача немалой сложности. Однако это также свидетельствует о том, что и в самой России есть немало людей, которые поддерживают Украину, ведь самостоятельно такие операции невозможно провести. Это требует времени,

– подчеркнул он.

По мнению полковника британской армии, достаточно вспомнить Вторую мировую войну, когда в оккупированной Франции и других странах действовали диверсанты из Бюро специальных операций Великобритании, нанося удары по нацистам. Сейчас украинские спецслужбы осуществляют подобные операции на территории России. Такие атаки длятся считанные часы или минуты, но подготовка занимает месяцы, если не годы.

Это очень грамотный шаг со стороны украинского руководства. Путин не может пополнить потери таких истребителей. Все это – крайне важные и показательные удары, которые вызывают глубокую тревогу в Кремле,

– объяснил Бреттон-Гордон.

Он добавил, что если воздушная оборона Москвы не может справиться, то те генералы, что прячутся в Кремле, наверняка, начинают серьезно волноваться. Итак, это был блестящий шаг СБУ, но его реализация требовала серьезных усилий и времени.

Напомним, что недавно Нацгвардия уничтожила российскую 152 миллиметровую пушку на расстоянии 25 километров, что стало рекордом по дальности поражения. Для нанесения удара применили САУ "Zuzana 2.