Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що це дуже складна робота, яка потребує розвідки та "своїх" людей в Росії. Підготовка до таких атак триває місяцями.

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Як Україна вступила у новий етап війни

Полковник британської армії у відставці зазначив, що літаки Су-34 є важливим елементом російської військової кампанії. Вони дуже дорогі, а замінити їх – важко. Україна провела надскладну операцію, для якої потрібні були не лише розвіддані, а й сміливість.

"Те, що Україна продовжує завдавати ударів по глибині Росії, нас дивує. Для самих росіян це має стати серйозним ударом", – сказав він.

Бреттон-Гордон зауважив, що кілька тижнів тому американські бомбардувальники облетіли пів земної кулі, завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, що були захищені російськими системами ППО та їхніми ж літаками. Це дуже стривожило Кремль, бо їхня ППО виявилась неефективною. Удар по аеродрому "Маринівка" це підтвердив.

Це новий етап війни. Створення глибоко ешелонованої розвідувальної мережі всередині Росії – завдання неабиякої складності. Однак це також свідчить про те, що й у самій Росії є немало людей, які підтримують Україну, адже самостійно такі операції неможливо провести. Це потребує часу,

– наголосив він.

На думку полковника британської армії, достатньо згадати Другу світову війну, коли в окупованій Франції та інших країнах діяли диверсанти з Бюро спеціальних операцій Великої Британії, завдаючи ударів по нацистах. Зараз українські спецслужби здійснюють подібні операції на території Росії. Такі атаки тривають лічені години чи хвилини, але підготовка займає місяці, якщо не роки.

Це дуже грамотний крок з боку українського керівництва. Путін не може поповнити втрати таких винищувачів. Все це – вкрай важливі й показові удари, які викликають глибоку тривогу у Кремлі,

– пояснив Бреттон-Гордон.

Він додав, що якщо повітряна оборона Москви не може дати собі ради, то ті генерали, що ховаються у Кремлі, напевно, починають серйозно хвилюватися. Отже, це був блискучий крок СБУ, але його реалізація потребувала серйозних зусиль та часу.

Нагадаймо, що нещодавно Нацгвардія знищила російську 152 міліметрову гармату на відстані 25 кілометрів, що стало рекордом щодо дальності ураження. Для завдання удару застосували САУ "Zuzana 2.