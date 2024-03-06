Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель СВР Николай Маломуж, заметив, что это уже указывает на то, что Украина стратегически контролирует акваторию Черного моря, особенно базы дислокации флота. Если его можно так называть после потери флагмана "Москва", многих других кораблей и подводной лодки.

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Почти четверть Черноморского флота уничтожена

Генерал армии в отставке рассказал, что оккупанты не могут свободно дислоцироваться в основной базе Севастополя, даже пряча свои ресурсы в больших хранилищах. В частности, в скалах пробуют размещать подводные лодки, а в бухтах пытаются скрыть корабли. Причем не только на территории полуострова Крым, а также в других местах уже Азовского моря.

Но мы их "нащупываем". Находим путем космической, радиолокационной, морской и агентурной разведки. Это то, что позволяет нам их находить в разных местах. Теперь они прячутся и даже убегают от нас, наших беспилотников различных типов, воздушных ракетных систем и разведчиков, которые постоянно "охотятся" за ними,

– подчеркнул Маломуж.

То есть украинские военные уже не только начинают контролировать море, но и "охотятся" за вражескими кораблями. И последний, уничтожен "Сергей Котов", известен тем, что это катер ФСБ, который серьезно засекречен и наполнен разнообразной аппаратурой. Там находились различные типы подготовленных специалистов для ведения агрессивной войны против нашего государства и получения данных о военных объектах и инфраструктуре.

Удар по "Сергею Котову" – мощный. Это не просто рядовой катер Черноморского флота России, а специализированный и подготовленный, который наносил нам большой вред. Поэтому подготовка такой операции проходила комплексно с участием и разведчиков, и коллег из Военно-морского флота, и представителей дроновых войск, и радиолокации, и космической разведки. Были комплексные исследования по размещению, где он находился,

– отметил экс-глава СВР.

Также была проведена операция по отвлечению российской ПВО и ФСБшников, чтобы можно было нанести точный удар. Оккупанты уже не только остерегаются, но и постепенно перемещаются к тем базам, которые располагаются неподалеку от территории России. Но уже и там Украина их фиксирует и знает всю информацию о любых системных мероприятиях.

Поэтому, по словам Николая Маломужа, россияне больше не будут иметь "тихой гавани". Украина уже производит дроны до 1000 километров и баллистические ракеты, которые могут доставать до Новороссийска. На сегодня более 22 – 23% Черноморского флота уничтожено, и Украина "зачистит" все корабли и суда от Севастополя до Новороссийска.

Последняя потеря оккупантов в Черноморском флоте