Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник СЗР Микола Маломуж, зауваживши, що це вже вказує на те, що Україна стратегічно контролює акваторію Чорного моря, особливо бази дислокації флоту. Якщо його можна так називати після втрати флагмана "Москва", багатьох інших кораблів та підводного човна.

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Майже чверть Чорноморського флоту знищена

Генерал армії у відставці розповів, що окупанти не можуть вільно дислокуватися в основній базі Севастополя, навіть ховаючи свої ресурси у великих сховищах. Зокрема, у скелях пробують розміщувати підводні човни, а в бухтах намагаються приховати кораблі. Причому не лише на території півострова Крим, а також в інших місцях вже Азовського моря.

Але ми їх "намацуємо". Знаходимо шляхом космічної, радіолокаційної, морської та агентурної розвідки. Це те, що дозволяє нам їх знаходити в різних місцях. Тепер вони ховаються та навіть тікають від нас, наших безпілотників різних типів, повітряних ракетних систем та розвідників, які постійно "полюють" за ними,

– підкреслив Маломуж.

Тобто українські військові вже не тільки починають контролювати море, а й "полюють" за ворожими кораблями. І останній, знищений "Сергій Котов", відомий тим, що це катер ФСБ, який серйозно засекречений та наповнений різноманітною апаратурою. Там знаходилися різні типи підготовлених спеціалістів для ведення агресивної війни проти нашої держави та отримання даних щодо військових об'єктів та інфраструктури.

Удар по "Сергію Котову" – потужний. Це не просто рядовий катер Чорноморського флоту Росії, а спеціалізований та підготовлений, який завдавав нам великої шкоди. Тому підготовка такої операції проходила комплексно за участю і розвідників, і колег із Військово-морського флоту, і представників дронових військ, і радіолокації, і космічної розвідки. Були комплексні дослідження щодо розміщення, де він знаходився,

– зазначив ексголова СЗР.

Також була проведена операція з відволікання російської ППО та ФСБшників, щоб можна було завдати точний удар. Окупанти вже не тільки остерігаються, а й поступово переміщаються до тих баз, які розташовуються неподалік від території Росії. Але вже і там Україна їх фіксує та знає всю інформацію про будь-які системні заходи.

Відтак, за словами Миколи Маломужа, росіяни більше не матимуть "тихої гавані". Україна вже виробляє дрони до 1000 кілометрів та балістичні ракети, які можуть діставати до Новоросійська. На сьогодні понад 22 – 23% Чорноморського флоту знищено, і Україна "зачистить" всі кораблі та судна від Севастополя до Новоросійська.

Остання втрата окупантів у Чорноморському флоті