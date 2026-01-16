Производство "Молний" взлетело в воздух: аналитик раскрыл, как это повлияет на обстрелы

Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге, повредив цех сборки беспилотников, производственные цеха и админздание. Атака уничтожила готовые дроны "Молния" и "Орион" и запчасти.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что удар ракетами "Нептун" приостановит производство на несколько недель или месяцев.

Насколько серьезным был удар по цеху?

"Молния" – дешевый и простой дрон, способен летать на расстояние более 30 километров и нести до 5 килограммов взрывчатки. При запуске с высокой точки, например с высотного здания или холма, он может нести даже противотанковую мину ТМ-62 весом 12 килограммов.

Многие наши приграничные города, в частности Сумы и Херсон, страдают от ударов этих дронов. Их запускают, чтобы найти военную цель, но если ее нет, бьют куда только могут дотянуться,

– сказал Нарожный.

Удар нанесли ракетами "Нептун", которые находятся на вооружении Военно-морских сил, и 3 цеха получили серьезные повреждения или разрушения.

"Поскольку это был цех сборки, а не производства отдельных запчастей, там могли быть готовы к поставкам дронов и большого количества комплектующих, поэтому удар был довольно серьезный. Надеюсь, пострадали не только здания, но и люди, которые работали на этом производстве. Это серьезный удар по возможностям врага", – сказал Нарожный.

Что еще известно об украинских атаках на Россию?