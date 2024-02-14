Российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский прокомментировал 24 Каналу потопление еще одного российского судна. По его словам, черноморский флот стал сакральной вещью для России, усилиями Владимира Путина в частности.

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"Методическое уничтожение черноморского флота – это, с отрезвляющей точки зрения, очень важная история", – подчеркнул Олевский.

К слову, Украина повредила или уничтожила уже 11 российских кораблей черноморского флота. В частности, из 13 БДК осталось только пять.

Затонувший корабль выполнял важную функцию

БДК "Цезарь Куников" перевозил много товаров и грузов, в частности военных – боеприпасы, технику и людей. Поэтому потеря этого корабля стала серьезным ударом по российской логистике на Юге, где украинские военные закрепляются на плацдармах.

Более того, у затонувшего судна нет аналогов, потому что теперь Россия не строит десантные корабли. Пытается это делать, но не спускает на воду.

Видимо, все настолько плохо, что у корабля, который имеет такое значение, не было никакого военного эскорта. Не было никого, кто его мог бы поддержать и прикрыть,

– подытожил Олевский.

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