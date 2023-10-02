Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что Альянс оборонных индустрий будет решать целый комплекс вопросов. В частности, создание совместного производства оружия Украины с другими странами. А также возможность производства украинского оружия за рубежом, там, где это сейчас делать из соображений безопасности лучше.
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Присутствуют политические интересы
Альянсом оборонных индустрий интересуются прежде всего те страны и компании, которым есть что предложить, или те, которые готовы взаимодействовать с Украиной.
В конце концов, здесь присутствуют и политические интересы, потому что на рынке оружия без этого невозможно. Но так же сугубо экономические, прагматические интересы,
– подчеркнул военный эксперт.
Как Альянс оборонных индустрий поможет Украине привлечь партнеров к производству оружия: смотрите видео
Роль Польши очень важна
В то же время Польша, одна из первых получившая приглашение Альянса оборонных индустрий, не была представлена среди его участников.
Однако, несмотря на это, Мусиенко отметил, что ее роль и вес очень важны.
"Польша является одним из крупнейших проводников южнокорейского рынка оборонной индустрии в Европе. Сейчас польские САУ Krab, которыми Украина также пользуется, оснащаются южнокорейскими элементами и комплектующими. Польша также покупает танки в Южной Корее", – объяснил он.
Кроме того, Южная Корея является мощным производителем снарядов 155 миллиметров, которые ВСУ так же нужны.
"А Польша может выступить как посредник в выстраивании отношений между Украиной и Южной Кореей напрямую. Ведь Южная Корея колеблется осуществлять ли поставки Украине вооружения и военной техники, но при посредничестве третьих стран барьеры будут сняты", – подчеркнул Александр Мусиенко.
Больше об Альянсе оборонных индустрий
- Президент Украины 30 сентября открыл первый Международный форум оборонных индустрий. Главной целью его создания является накопление Украиной арсенала, который обеспечит ее безопасность.
- На Форуме было представлено более 30 стран со всего мира и 252 оборонные компании, в том числе и украинские.
- Также во время Форума Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться изготовители вооружения и техники из разных стран.
- Кроме того, по словам Президента, Украина должна внедрить специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса. Он позволит каждой оборонной компании реализовать свой потенциал.