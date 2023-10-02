Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что Альянс оборонных индустрий будет решать целый комплекс вопросов. В частности, создание совместного производства оружия Украины с другими странами. А также возможность производства украинского оружия за рубежом, там, где это сейчас делать из соображений безопасности лучше.

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Присутствуют политические интересы

Альянсом оборонных индустрий интересуются прежде всего те страны и компании, которым есть что предложить, или те, которые готовы взаимодействовать с Украиной.

В конце концов, здесь присутствуют и политические интересы, потому что на рынке оружия без этого невозможно. Но так же сугубо экономические, прагматические интересы,

– подчеркнул военный эксперт.

Как Альянс оборонных индустрий поможет Украине привлечь партнеров к производству оружия: смотрите видео

Роль Польши очень важна

В то же время Польша, одна из первых получившая приглашение Альянса оборонных индустрий, не была представлена среди его участников.

Однако, несмотря на это, Мусиенко отметил, что ее роль и вес очень важны.

"Польша является одним из крупнейших проводников южнокорейского рынка оборонной индустрии в Европе. Сейчас польские САУ Krab, которыми Украина также пользуется, оснащаются южнокорейскими элементами и комплектующими. Польша также покупает танки в Южной Корее", – объяснил он.

Кроме того, Южная Корея является мощным производителем снарядов 155 миллиметров, которые ВСУ так же нужны.

"А Польша может выступить как посредник в выстраивании отношений между Украиной и Южной Кореей напрямую. Ведь Южная Корея колеблется осуществлять ли поставки Украине вооружения и военной техники, но при посредничестве третьих стран барьеры будут сняты", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Обратите внимание! Южная Корея с начала полномасштабного вторжения России в Украину заявила, что не будет предоставлять летальное оружие нашей стране. Однако президент Южной Кореи Юн Сок Йоль подчеркнул, что может оказать поддержку Украине при условии, что произойдет "широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны".

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