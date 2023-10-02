Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що Альянс оборонних індустрій буде вирішувати цілий комплекс питань. Зокрема створення спільного виробництва зброї України з іншими країнами. А також можливість виробництва української зброї закордоном, там де це зараз робити з міркувань безпеки краще.

До теми Вбивця "Москви" та ракетний суверенітет: чому український "Нептун" так жахає Росію

Присутні політичні інтереси

Альянсом оборонних індустрій цікавляться насамперед ті країни та компанії, якому є що запропонувати, або ж ті, які готові взаємодіяти з Україною.

Зрештою тут присутні й політичні інтереси, тому що на ринку зброї без цього неможливо. Але так само є суто економічні, прагматичні інтереси,

– наголосив військовий експерт.

Як Альянс оборонних індустрій допоможе Україні залучити партнерів до виробництва зброї: дивіться відео

Роль Польщі дуже важлива

Водночас Польща, яка одна з перших отримала запрошення Альянсу оборонних індустрій, не була представлена серед його учасників.

Однак попри це Мусієнко зауважив, що її роль та вага дуже важлива.

"Польща є одним з найбільших провідників південнокорейського ринку оборонної індустрії в Європі. Зараз польські САУ Krab, якими Україна так само користується, оснащуються південнокорейськими елементами та комплектуючими. Польща також купує танки у Південній Кореї", – пояснив він.

Крім того, Південна Корея є потужним виробником снарядів 155 міліметрів, які ЗСУ так само потрібні.

"А Польща може виступити як посередник у вибудовуванні відносин між Україною та Південною Кореєю напряму. Адже наразі Південна Корея вагається здійснювати постачання Україні озброєння та військової техніки, але через посередництво третіх країн бар'єри будуть зняті", – наголосив Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу! Південна Корея з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявила, що не надаватиме летальну зброю нашій країні. Однак президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наголосив, що може надати підтримки Україні за умови, якщо відбудеться "широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство чи серйозне порушення законів війни".

Більше про Альянс оборонних індустрій