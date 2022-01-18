Более 150 батальонов: Украина ускоряет формирование подразделений теробороны

В Украине ускоряют формирование территориальной обороны. Соответствующие подразделения должны появиться во всех регионах.

В Министерстве обороны заявили, что в составе сил территориальной обороны продолжается формирование 25 бригад. Их образовывают по принципу одна бригада на регион.

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Основы формирования терробороны в Украине

Все бригады будут объединять более 150-ти батальонов: один батальон на район.

Постоянная численность сил территориальной обороны в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих,

– сообщает ведомство.

В то же время по штату особого периода подразделения терробороны будут насчитывать более 130 тысяч человек. Для этого будет сформирован соответствующий резерв.

Этапы формирования сил ТрО

Министр обороны Алексей Резников отметил, что развертывание системы территориальной обороны будет происходить в 3 этапа. Он также напомнил, что ТрО – отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины.

"На первом этапе бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас", – сообщил министр.

В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских, которые заключают контракт о службе в резерве ТрО. Каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

Формирование резерва ТрО по штатам особого периода – второй этап после того, как в батальонах и бригадах создадут организационно-управленческое ядро. За теми, кто будет служить силами ТрО, закрепят оружие.

Резников отметил, что на 17 января определено 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине. В приграничных регионах бригады терробороны с начала января приобрели 70% способности мирного времени.

После формирования штата мирного времени и резерва для особого периода на третьем этапе будет рассмотрен вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин.

Как попасть в территориальную оборону

Денис Семирог-Орлик, заместитель председателя Совета резервистов 112 Отдельной Бригады территориальной обороны, ранее рассказал, что для записи в ряды территориальной обороны нужно обратиться в своем военкомате к офицеру территориальной обороны (или начальнику штаба, или командиру батальона).

Если в военкомате человеку отказали, он может найти в интернете ближайший активный батальон и обратиться туда. Офицер должен рассказать, какие шаги следует предпринять и в какой последовательности.

Далее следует пройти медицинскую комиссию и собрать справки от определенных специалистов. Также нужно получить справку о несудимости и в психоневрологическом диспансере.

Как записаться в ряды территориальной обороны: смотрите видео