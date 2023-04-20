По данным американского генерала, в России не смогли обеспечить поддержку с воздуха для своих сил на земле. Бридлав рассказал во время дискуссии в Atlantic Council, что Украина вступила в войну с меньшими ВВС с более скромными возможностями, однако очень разумно ими пользуется, пишет 24 Канал.

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Генерал заявил, что Украина заслуживает значительно лучших военно-воздушных сил.

Что сказал американский генерал об использовании дронов по Украине

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что его очень удивило, как Украина в необходимости остановить атаку на поле боя, из-за условий в духе Первой мировой войны, породила буквально свои уникальные ВВС из маленьких беспилотников фактически купленных с полок, которые были модифицированы так, чтобы нести оружие.

И эти силы оказались очень способны на поле боя. Способность летать незамеченными и почти неуслышанными, маневрируя прямо над окопами врага и сбрасывая боеприпасы точно в эти траншеи, стала серьезной проблемой для россиян. Стало ясно, что они не могут укрыться от таких меньших беспилотников,

– заявил Бридлав.

Генерал также отметил операторов дронов, сбрасывающих бомбы "в открытые люки бронетехники". Так, небольшой и дешевый аппарат выводит из строя тяжелую бронетехнику россиян на поле боя.

Филипп Бридлав объяснил, что в будущих конфликтах они захотят продолжать поддерживать большие БПЛА, способные собирать важные данные и нести более мощное и более точное вооружение.

Но использование возможностей таких меньших БПЛА будет очень важным в будущем наших ВВС,

– заявил американский генерал.

Научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Скоукрофта Маргарита Конаева добавила, что именно из-за необходимости украинские солдаты быстро учатся и овладевают новой военной техникой за рубежом и на поле боя. Также, по ее словам, командование и управление играет центральную роль в том:

как армия воюет и адаптируется к изменяющейся среде на поле боя;

как использует технологии.

Конаева отметила, что в этой сфере Россия оказалась неумелой. Ведь, когда есть возможность и необходимость изобрести инновации на самом низком уровне, нужна соответствующая способность на горе, которая позволит перемены.

А также, чтобы распространять эту информацию с другими подразделениями, другими силами на местах, чтобы они могли использовать ее в своих нуждах. Это то, в чем Украина показала себя очень хорошо,

– заявила научная сотрудница.

Обратите внимание! Украина активно использует дроны в поле боя. Как-то под Бахмутом ВСУ устроили оккупантам "душ" из гранат. Подробнее об этом – читайте здесь.